Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ve Luka Modric'e ilginç sözler söylediği iddia edildi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın gece Manchester City'yi konuk edecek.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Fransız hakem Letexier'in yöneteceği mücadele, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Kritik mücadele öncesinde İspanyol basınından ilginç bir haber geldi.

Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, antrenmanı durdurup Arda Güler ve Luka Modric hakkında ilginç şeyler söyledi.

Carlo Ancelotti ne dedi?

İdmanda bir pozisyonda Luka Modric ve Arda Güler'in harika pas organizasyonu gerçekleşti.

Bunun üzerine İtalyan teknik adam antrenmanı durdurdu. Bu esnada takım, bu ikinin harika paslaşmasını alkışladı.

Carlo Ancelotti'nin ise, "Bunlar benim kadro kurmamı zorlaştırıyor!" diyerek hem Arda Güler'e hem de Luka Modric'e övgü yağdırdı.

Arda Güler'in 2023-24 sezonu performansı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplam yedi maça çıktı.

Arda Güler söz konusu yedi karşılaşmada 1 gol atarken henüz asist yapamadı.

A Milli Takım'ın yıldızı, Real Madrid formasıyla şu ana kadar toplamda 98 dakika sahada kaldı.