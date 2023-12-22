Ole Gunnar Solskjaer'in menajeri, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

NTV Spor'un haberine göre, Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer'le görüşmelere başladı.

Sports Digitale'den Reşat Can Özbudak ise, Ole Gunnar Solskjaer'in menajerinin Beşiktaş ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiğini bildirdi.

Haberin devamı aşağıda

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'e siyah-beyazlılar 1.5 yıllık teklif yaptı.

Antrenörlük kariyerine Manchester United'ın forvet antrenörü olarak başlayan Solskjaer, sonrasında Manchester United'ın rezerv takımını çalıştırdı.

Norveçli antrenör Molde ve Cardiff'te de görev yaptı.

Manchester United dönemi uzun sürmemişti

2018 yılından Manchester United'ın başına geçici olarak geçen Ole Gunnar Solskjaer, 2019'da kulüple uzun süreli bir sözleşme imzalamış, 2 yıl sonra takımdan ayrılmıştı.