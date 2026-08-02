Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, dünyanın en güçlü futbol yapısının zirvesinde kalma hedeflerini tehdit edebilecek eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Bu kriz, Dünya Kupası da dahil olmak üzere federasyon turnuvalarına milyarlarca dolar aktarmayı amaçlayan iddialı yatırım planlarının çökmesinin ardından patlak verdi.

Infantino, önümüzdeki mart ayında Fas'ta yapılması planlanan FIFA Genel Kurulu toplantılarında 4 yıllık dördüncü bir dönem için aday olmayı planlıyor ve 211 üyeden oluşan federasyonun üyelerinin ezici çoğunluğunun desteğini alıyordu; ancak tablo dramatik biçimde değişmeye başladı.

Destek duvarında çatlaklar

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Infantino'ya olan güvenini kaybettiğini açıkça duyururken, Asya Futbol Konfederasyonu ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), onun liderlik tarzına sert eleştiriler yöneltti; bu arada derhal istifasını isteyen sesler de yükseldi.

Infantino, 2016 yılından bu yana FIFA başkanlığı görevini yürütüyor ve 2019 ile 2023 yıllarında kayda değer bir rakip olmadan seçildi. Ancak keskin eleştirilerin artmasıyla birlikte ona ciddi rakipler çıkabilir; özellikle aday olma başvurularının son teslim tarihinin önümüzdeki 18 Kasım olması nedeniyle.

Alman Haber Ajansı'na göre, Infantino'ya rakip olarak gösterilen 5 isim bulunuyor.

Aleksander Ceferin

Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı (58 yaşında) mücadeleci kişiliğiyle tanınıyor; eski bir karateci olan Slovenyalı avukat, UEFA içindeki ticari yönelimi güçlü biçimde savunmuş olmasına rağmen kendisini Infantino'nun tam zıddı olarak sunuyor.

UEFA başkanlığındaki görev süresinin sona ermesine yaklaşırken ve 2027 yılında yeniden aday olmayacağını açıklamışken Ceferin, FIFA'daki rakibine karşı bir Avrupa protestosuna öncülük etti ve 2024'ün başında şunları söyledi: "Belirli bir süreden sonra her kuruluşun yeni kana ihtiyacı olur."

Ancak akla gelen soru şu: Bu ilke bizzat kendisi için de geçerli mi?

Nasser Al-Khelaifi

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Katarlı Nasser Al-Khelaifi (52 yaşında), Infantino'nun 2021 yılında önerdiği iki yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikrine açık olduğunu gizlemedi ve bu konuyu tartışmaya hazır olduğunu vurguladı.

2011 yılından bu yana Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in başkanlığını yürüten ve "beIN Sports" spor ve eğlence ağının yönetim kurulu üyesi olan Al-Khelaifi, UEFA Yürütme Kurulu üyeliği görevini de üstleniyor ve Ceferin'in yakın müttefiki. FIFA başkanlığını üstlenme isteğini reddetmesine rağmen, geniş nüfuzu koşulların değişmesi durumunda onu olası bir aday haline getiriyor.

Mattias Grafström

İsveçli bir baba ve Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve İsviçre gençler masa tenisi şampiyonuydu.

Mattias Grafström (45 yaşında), kariyerini futbolda bir yönetici olarak inşa etti ve 2024 yılında Senegalli Fatma Samoura'nın ardından resmen FIFA Genel Sekreteri olarak atandı.

Infantino'ya son derece yakın olmasına rağmen, basın haberleri, özellikle mevcut başkanına yöneltilen eleştirilerin artmasıyla birlikte, yuvarlak sihir dünyasının en yüksek makamını üstlenmek için fırsatın doğduğunu düşündüğüne işaret etti.

Victor Montagliani

2026 Dünya Kupası'na kendi topraklarında; ABD, Kanada ve Meksika'da ev sahipliği yaptı.

Victor Montagliani (60 yaşında) Kanada'nın Vancouver şehrinde doğdu ve 2012 yılında Kanada Futbol Federasyonu başkanlığını üstlendi.

2015 yılında FIFA'yı sarsan yolsuzluk skandalında dönemin CONCACAF Başkanı Jeffrey Webb'in tutuklanmasının ardından, efsanevi teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de yakınları arasında yer aldığı Montagliani için 2016 yılından itibaren kıta federasyonunun başkanı olma fırsatı doğdu.

Daha da önemlisi, Montagliani liderliğindeki CONCACAF, üyelerinin oy birliğiyle Infantino'nun yatırım planlarını reddettiğini açıkladı; bu da onu açık muhalefet konumuna yerleştiriyor.

Şeyh Salman bin İbrahim Al Halife

Şeyh Salman bin İbrahim Al Halife (60 yaşında), yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya olmasına rağmen, 2016 yılında Infantino'ya karşı seçim mücadelesine girmiş ve FIFA başkanlık seçimlerinde küçük bir farkla kaybetmişti.

Bahreynli yetkili, kendisi de Infantino'nun yatırım planlarını reddeden ve toplu diyaloğun ve mevcut liderliğe saygının gerekliliğini vurgulayan Asya Futbol Konfederasyonu'nun başkanlığını yürütüyor; bu da onu yeniden yarışa dönmek için olası bir aday haline getiriyor.