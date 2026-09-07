Bild'in haberine göre kulüp içinde, hazırlık döneminden bu yana Demichelis'in Leipzig oyunu için doğru yaklaşımlara sahip olup olmadığına dair "ciddi endişeler" vardı.

Buna göre 45 yaşındaki teknik adamın, teknik direktörlük kariyerinde şimdiye kadar topla oyunda çok az fikir ortaya koyduğu da kulüp içinde konuşulan konular arasındaydı.

Bu durum geçen hafta sonunda da görüldü. Leipzig, savunmada iyi organize olmuş Werder Bremen karşısında gol tehlikesi yaratmakta büyük sorun yaşadı. Sportif genel müdür Marcel Schäfer de, "Ceza sahası yerleşimimiz yeterince iyi değildi. Çok derinde savunan bir rakibe karşı çok az çözüm bulduk" dedi.

Schäfer sözlerini sürdürerek, SVW deplasmanındaki 1-3'lük yenilginin "gerçek bir uyarı" olduğunu ve bundan artık derhal doğru sonuçların çıkarılması gerektiğini söyledi. "Tek tek oyuncuları öne çıkarmamıza gerek yok, çok daha farklı bir performans bekliyorum. Kendi standartlarımız açısından bu maçı öylece geride bırakamayız."

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Martin Demichelis, RB Leipzig ile ne kadar süreli sözleşme imzaladı?

Demichelis, Saksonya ekibinin teknik direktörlük görevini ancak geçen yaz, görevden alınan Ole Werner'in yerine devralmıştı. Daha önce Bayern Münih'in uzun yıllar formasını giyen savunmacı, İspanya'da küme düşen RCD Mallorca'da görev yapmıştı.

Leipzig'in Arjantinli teknik adamı transfer edebilmek için Demichelis'in sözleşmesindeki çıkış maddesini bile kullandığı öne sürüldü. RB ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Leipzig, Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etmişti. DFB-Pokal'da da hata yapmadılar; Regionalliga ekibi Eintracht Trier, beklendiği gibi 6-0 yenildi.