Icardi'nin Real Madrid'e transferi eşi yüzünden iptal oldu

Son günlerde kaptanlığı elinden alınan ve kadro dışı kalan Mauro Icardi, şimdi de Real Madrid tranferinin gerçekleşmemesiyle gündemde.

Mauro Icardi ve kulübü Inter arasında sorunlar bitmiyor. Yıldız forvetin eşi Wanda Nara'nın kulübü eleştiren açıklamaları üzerine Icardi'nin kaptanlığı elinden alınmış ve kendi isteğiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rapid Viyana maçı kadrosundan çıkartılmıştı.

Nara'nın, Inter'in oynadığı oyun ve transfer politikası hakkında eleştirilerde bulunması, Inter yönetimini rahatsız etti.

Icardi çiftinin, oyuncunun Inter'le 2021'de bitecek olan kontratını uzun süredir uzatmaya yanaşmaması, Inter camiasının tepkisini toplayan bir başka etken olmuştu.

Aynı zamanda Arjantinli forvetin menajerliğini üstlenen Nara'nın, Icardi'nin kariyerinde bu kadar ön planda olmasından rahatsız olan tek takım Inter değil.

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İspanya gazetesi MARCA'nın haberine göre, Real Madrid, Icardi'nin transferinden bu tartışmalı ortam yüzünden vazgeçti.

MARCA'ya göre Real Madrid yönetimi, adı uzun süredir kendileriyle anılan ve ocak transfer döneminde başkent ekibine gitmesi tekrardan gündeme gelen Icardi hakkında, "Oyuncuyla imzalayamayız ve bu onun hatası değil." açıklamasında bulundu.

Arjantinli yıldız, Inter adına çıktğı 210 maçta 122 gole imza attı.