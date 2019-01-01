Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Lukaku'ya gönderme

Mauro Icardi’nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Inter’in golcüsü Romelu Lukaku’ya gönderme yaptı.

Tiki Taka’ya konuşan Wanda Nara, ’in Icardi’nin yerine transfer ettiği Romelu Lukaku’yu eleştirdi.

Nara, “Lukaku’yu büyük maçlarda da görsek iyi olur. Inter’in ondan önceki 9 numarası (Icardi) 150 gol attı” dedi.

Nara, "Şampiyonlar Ligi’nde yeterince gol atamadı. Şimdi turnuvayı televizyondan izlemek zorunda. İnsanların düşünceleri çok çabuk değişiyor. Elendiklerinde Lukaku’yu eleştiriyorlardı ama şimdi ona sanki bir fenomenmiş gibi davranıyorlar” diye konuştu.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçta 2 gol atan Lukaku, ’da ise 17 maçta rakip ağları 12 kez sarstı.

PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 5 gol atan Icardi ise ’deki 11 maçında 9 kez gol sevinci yaşadı.