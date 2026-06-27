Cumartesi sabahı 1-1 berabere biten Dünya Kupası maçının son dakikalarında İran milli takımının Mısır milli takımına attığı golün iptal edilmesi kararı, büyük bir tartışma dalgası ve gürültülü tepkilere yol açtı; bu karar, video teknolojisinin devreye girerek Khalilzadeh’in ofsayt durumunu tespit etmesinin ardından İranlıları galibiyet golünden mahrum bırakmasıyla alındı.

Bu karar, “Fox Sports” kanalı için 2026 Dünya Kupası maçlarını analiz eden emekli İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç’in öfkesini uyandırdı; İbrahimoviç, hakem ekibine ve VAR odasına karşı benzeri görülmemiş sert bir saldırıda bulundu.

Bu sonuçla Mısır, grubunu ikinci sırada tamamlayarak 32'li turlara yükseldi; İran ise bir sonraki tura geçmek için grubunda üçüncü sırada yer alan en iyi takımlar arasında yer almayı bekliyor.

Ibrahimović, bu teknolojiye yönelik sert ve keskin eleştirilerde bulundu. "Corriere dello Sport" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Taraftarların VAR teknolojisine olan güvenini kaybetmesinin tam da nedeni budur; bize bunun bariz hataları ortadan kaldırmak için var olduğunu söylüyorlar, ancak dünya futbolunun en büyük turnuvasında felaketlere ve daha büyük tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Bu kesinlikle kabul edilemez."

İsveçli yıldız, Halilzade’nin golünün geçerli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Golün tekrarını defalarca izledim, ama bunun nasıl ofsayt olarak değerlendirildiğini hâlâ anlamıyorum! Dünya Kupası'nda bütün bir ülkenin kaderini ve geleceğini belirleyebilecek bir golü iptal etmeye karar verdiğinizde, %100 emin olmalısınız; dijital ekranın arkasından tahminde bulunmamalısınız."

“Sultan”ın eleştirisi teknik analizle sınırlı kalmadı; taraftarlara da derin bir empati göstererek acı bir şekilde şöyle dedi: “Milyonlarca İranlı, ülkeleri için tarihi bir an olduğunu düşündükleri anı kutlarken, bir grup yetkilinin bunu saniyeler içinde iptal ettiğini gördü. Siz sadece bir golü iptal etmekle kalmadınız, bütün bir ulusun hayalini çaldınız.”

Saldırısına devam ederek hesap sorulmasını talep etti: “Bu tür kararlar için hakem ve VAR yetkilileri hesap vermeli; teknoloji yanlış kullanıldığında onun arkasına saklanamazsınız; bu adalet değil, tam anlamıyla yetersizlik ve kafa karışıklığıdır.”

Ibrahimović, ateşli açıklamalarını hakemlik sisteminin tamamını eleştirerek sonlandırdı ve turnuvadaki fedakarlıkların boyutuna dikkat çekti: “Dünya Kupası dört yılda bir oynanır; oyuncular buraya gelmek için her şeylerini feda eder, taraftarlar dört bir yanından buraya gelir, sonra aylarca süren zorlu çalışmayı mahveden şok edici bir karar çıkar. Bu affedilemez. Eğer dünyanın en önemli turnuvasındaki hakemlik seviyesi buysa, futbol sisteminde ciddi bir aksaklık var demektir. Futbol bundan daha iyisini hak ediyor, oyuncular daha iyisini hak ediyor ve her şeyden önce taraftarlar çok daha iyisini hak ediyor.”