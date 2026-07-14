İbrahimović, Rudi García’ya saldırdı: Kendinden utanmalısın

İsveçli efsane Zlatan İbrahimoviç, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rudi García’yı eleştirdi ve 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya’ya karşı takımının elenmesinden onu sorumlu tuttu.

44 yaşındaki eski İsveçli forvet, "Fox Sports" kanalında, kaleci Thibaut Courtois'nın sakatlandıktan sonra Rudi Garcia'nın onu oyundan çıkarma kararını eleştirdi; ancak kaleci maçtan sonra sahadan çıkmak istemediğini belirtmişti.

Kortua, İspanya’ya 2-1 yenildikleri maçın ardından karışık röportaj alanında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oynamaya devam edebilirdim, ancak topa güçlü bir şekilde vuramıyordum. Tam formumda olmadığım için teknik direktör beni oyundan çıkarma kararı aldı. Topları kurtarma konusunda kendimi iyi hissediyordum, ancak ayağımla topa güçlü bir şekilde vurmaya başladığımda sorunu daha fazla hissettim ve bu yüzden durdum."

Ve ekledi: "Ona devam etmek istediğimi söyledim, ancak bugün oynamak istediğimiz tarz olan uzun pasları yapamadığım için teknik direktör beni oyundan almaya karar verdi. Herhangi bir sorun yok, bunlar onun kararları ve her zaman en önemlisi takımın çıkarlarıdır."

Rudi García, Real Madrid kalecisini yedek kulübesine alıp Sen Laminz’i oyuna sokmaya karar verdi, ancak 24 yaşındaki Manchester United kalecisi, Pau Kobarsi’nin şutunda bir hata yaptı ve Mikel Merino bu hatayı değerlendirerek İspanya’ya galibiyeti getiren golü attı.

İbrahimoviç, yenilginin sorumluluğunu Rudi García’ya yüklemekte tereddüt etmedi ve şöyle dedi: “Bu yenilginin sorumluluğunu Belçika milli takım teknik direktörü (Rudi García) üstlenmelidir.”

İsveçli forvet sözlerine şöyle devam etti: “Bunun sebebi, Laminz’in Manchester United’da, Mike Benders’ın ise Strasbourg’da oynaması mı? Milli takım kalecisi bu şekilde seçilmemeli, özellikle de daha sonra yaşananlardan sonra.”

Ibrahimović sert eleştirilerine devam ederek şöyle dedi: “Laminz’in değeri abartılıyor. Bu utanç verici. Kendinizden utanmalısınız, hem siz hem de kaleci antrenörü!”

Buna karşılık Rudi García, Courtois’yi oyundan alıp Laminz’i sahaya sürme kararının arkasında durduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Hiç pişmanlık duymuyorum. Dünya Kupası’nda bir oyuncu %100 hazır olmalı. Fiziksel olarak en iyi durumda olmayan hiçbir oyuncuyu asla sahaya sürmem.”