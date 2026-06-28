İbrahimović: Messi, her maçı olağanüstü bir gösteriye dönüştürüyor

Emekli İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç, Arjantinli Lionel Messi’nin oynadığı her maçı olağanüstü bir gösteriye dönüştürme konusunda değişmez bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Ibrahimović, Arjantin'in Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek grup aşamasını tam puanla tamamlamasının ardından, "Fox Sports" üzerinden yaptığı Dünya Kupası analizindeMessi'ye odaklandı. Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek grup aşamasını tam puanla tamamladı ve bu başarıda büyük ikonlarına güvendi. Messi'nin bu kez ilk 11'de oynamasına gerek kalmasa da, Leo yedek kulübesinden oyuna girerek 80. dakikada serbest vuruştan bir gol attı.

İbrahimoviç şöyle konuştu: “Bu golün değeri, maçın sayısal sonucunun ötesine geçiyor. Arjantin’in maçı domine ettiği bir anda Messi’nin sahneye çıkışı, o gecenin anılarını tamamen değiştirdi. O, 90 dakika boyunca takımı sırtında taşımak ya da acil bir rekabet durumunu kurtarmak zorunda değil; yeşil çimlerde geçirdiği birkaç dakika, tribünlerde her zamanki gibi adının haykırılmasını sağlamak ve olağanüstü bir olaya tanık olunduğuna dair genel bir his bırakmak için yeterli.”

Eski İsveçli forvet, gol anında kalecinin bir hata payı olduğunu kabul etti; bu analizde Fransız yıldız Thierry Henry de ona katıldı. Ancak İbrahimoviç, teknik analizden öteye geçmek istedi ve şöyle konuştu: “Messi’den bahsederken, televizyon tekrarlarıyla ölçülemeyecek bir duygusal boyut vardır; kaleci hata yapsa bile, top kurtarılabilir görünse bile ya da önceden sonucu belli olan bir maçta sıradan bir an olarak değerlendirilse bile, Messi’nin etkisi değişmez; sahneye çıkar, gol atar ve taraftarlar mutlu bir şekilde evlerine döner.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Messi, artık katkı sağlamanın günlük bir rutin gibi göründüğü bir aşamaya ulaştı; ancak bu, son derece istisnai bir rutin. İlk 11’de sahaya çıkarsa fark yaratır, yedek olarak girerse aynısını yapar, Arjantin maçı domine ederse izini bırakır ve maçın son bir parıltıya ihtiyacı olursa bunu sağlar. 39 yaşında her gün her şeyi kanıtlamasına gerek yok, ancak her sahneye çıkışında sanki maçın kaderini belirleyen kararmış gibi parlıyor.”