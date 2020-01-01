Ibrahimovic: İnanmayı bıraktık

İsveçli futbolcu Inter karşısında 2-0'dan 4-2 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

'ın süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic, yenilgisini ikinci yarıdaki mental çöküşlerine bağladı.

Derbide ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayarak rakibini şoka uğratan Milan, müsabakanın ikinci yarısında tam dört gol yedi ve müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Haberin devamı aşağıda

Maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan Ibrahimovic, karşılaşmanın ardından Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada "Ne olduğunu açıklamak kolay değil. Devre arasında, ikinci yarının ilk 15 dakikasının önemli olduğunu söyledik ama çok hızlı iki gol yedik. Oynamayı bıraktık, inanmayı bıraktık. Pres yapmaktan vazgeçtik, pas yapmadık. Beraberlikten sonra çöküş başladı." dedi.

Daha fazla takım

Tecrübenin önemli olduğuna vurgu yapan Ibra, "2-0 öndeyken maçı kontrol etmeyi bilmelisiniz. Garip bir durum çünkü ilk yarı mükemmeldik ve Inter kötüydü. İkinci sıradaki bir takım gibi değillerdi. Devre arasından sonra iyi oynadılar." şeklinde konuştu.

Inter, Milan karşısında elde ettiği galibiyetle ligin zirvesinde 'la puanını eşitledi.