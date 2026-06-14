Milan efsanesi Zlatan İbrahimoviç, Faslı yıldız Achraf Hakimi'nin 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Pazar günü Brezilya ile oynanan maçta kırmızı kart görmeyi hak ettiğini düşünüyor.

"Fox Sports" kanalında maçı yorumlayan İbrahimoviç, "Hakimi, ayakkabısının tabanıyla Vinicius'un ayak bileğine pervasızca müdahale etti... O anı gördüğümde ilk tepkim, hakemin müdahale edip onu oyundan atması gerektiği yönündeydi" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Mesele itibar ya da maçın zamanlaması değil, oyuncunun güvenliği. Forvet onu geçti, tehlike belliydi ve Hakimi'nin müdahalesi çok geç geldi."

Sloven hakem Slavko Vinčić, 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile Brezilya arasındaki maçı yönettikten sonra sert eleştirilere maruz kaldı. Hakemlik konusunda uzmanlaşmış İspanyol "Archivo Far" sitesi, Brezilya milli takımının büyük bir haksızlığa uğradığını belirterek, Vinčić'e 10 üzerinden sadece 3 puanlık düşük bir not verdi.

Site, Vintčić'in maçın seviyesine ayak uyduramadığını vurguladı ve Atlas Aslanları ile Seleção arasında berabere biten karşılaşmada tartışmalara yol açan ve her iki takımın oyuncularının tepkisini çeken birçok takdir hatası yaptığını belirtti.

Raporda, hakemin en önemli hatasının ilk yarıda Vinicius Junior'a yaptığı sert müdahalenin ardından Ashraf Hakimi'ye doğrudan kırmızı kart göstermemesi olduğu belirtildi. Site, Faslı bek oyuncusunun Brezilyalı oyuncunun ayak bileğinin iç tarafına kramponlarını sapladığını ve bu hareketin doğrudan kırmızı kart gerektirdiğini değerlendirdi.

Vincic'in faulü hiç saymaması ve VAR hakeminin de olayı incelemek için müdahale etmemesi tartışmaları daha da alevlendirdi. Rapor, bunu Sloven hakemin son dönemde performansının düştüğünün bir kanıtı olarak nitelendirdi.