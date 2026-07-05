Ibrahimović: Fransa-Paraguay maçında 4 kez oyundan atılacaktım

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç, Fransa milli takımının 16 turunda Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesini değerlendirdi.

Didier Deschamps'ın takımının Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesi, Philadelphia'da oynanan maçın 70. dakikasında Kylian Mbappé'nin attığı penaltı golü sayesinde gerçekleşti.

Paraguay milli takım oyuncuları, Mbappé’nin penaltıyı kullanmasından önceki anlarda penaltıyı bozmaya çalıştı; bu, maçta görülen birçok kurnaz taktiğin biriydi.

Güney Amerika'dan gelen Paraguay milli takımı, 98 dakika süren maç boyunca Fransa oyuncularını, özellikle de Mbappé'yi defalarca hedef aldı ve Paraguaylı oyuncular 13 faul yaptı.

Buna rağmen Fransa’nın bu provokasyona karşı tutumu büyük ölçüde sakin ve kontrollüydü; Mbappé ise ikinci yarının uzatma dakikalarında birçok Paraguaylı savunma oyuncusu kendisine yaklaştığında gülerek tepki vermekle yetindi.

Teknik direktör Didier Deschamps, başka herhangi bir tartışmanın yaşanmasını önlemek için kadrosundaki “en iri oyuncularına” “maçın sonunda Mbappé’nin etrafına toplanmaları” talimatını verdiğini açıkladı.

Paraguay milli takımı, sert fiziksel oyun dışında kale önünde gerçek bir tehlike oluşturmadı; bu belki de beklenen bir durumdu, zira maç boyunca sadece 5 şut attılar.

Ibrahimović, Fox Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Bugün onlar için farklı bir zorluktu. Asıl mesele, provokasyonlara kapılmamak, bütünlüğü ve sakinliği korumak ve dengemizi kaybetmemekti. Onlar da kurdukları tuzaklara düşmediler."

İbrahimović, bu tür maçlarda oynamak zor mu diye sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet, öyle. Öyle. Onların yerinde olsaydım bu maçta dört kırmızı kart yerdim! Belki de birini... (Zlatan cümlesini tamamlamadı), ama evet, durum bu."

İsveçli yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Gerçek futbolu oynamayı seviyorum. Birinin beni kışkırtmaya çalışmasından hoşlanmıyorum. Ama bu oyunun bir parçası, aynı zamanda da değil.”

Ibrahimović sözlerine şöyle devam etti: “Fransa oyuncuları sakin ve rahat davrandılar. Yapmaları gerekeni yaptılar ve onlara gülümsemeyle karşılık verdiler. En iyi yanıt bu: gülümse, gol at, maçı kazan ve şimdi taraftarlarınla kutlamaya git. En iyi yanıt budur.”