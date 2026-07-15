Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

Çeviri:

İbrahimović: Fransa’nın bir antrenöre değil, bir teknik direktöre ihtiyacı var

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
D. Deschamps
Z. Zidane
Z. Ibrahimovic
Fransa
İspanya
ABD
İsveç

İsveçli efsane, Zidane’ın yeteneklerini övüyor

İsveçli efsane Zlatan İbrahimoviç, Fransa milli takımının önümüzdeki dönemde bir antrenörden çok bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Fransa milli takımı dün Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildi ve önümüzdeki Pazar sabahı, bugün Çarşamba akşamı oynanacak İngiltere-Arjantin maçının kaybedeniyle üçüncülük maçı oynayacak.

Çoğu basın haberine göre, üçüncülük maçı Didier Deschamps’ın Les Bleus’un teknik direktörlüğündeki son maçı olacak ve böylece 14 yıl süren milli takım teknik direktörlüğü serüvenine son verecek.

Fransız efsane Zinedine Zidane, Dünya Kupası'nın ardından Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçecek en güçlü aday olarak görülüyor.

Bu konuyla ilgili olarak İbrahimović, "Fox Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zidane, Real Madrid ile harika bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde üç şampiyonluk kazandı. Hepimiz onun Fransa milli takımının başına geçeceğini biliyoruz. O, basitçe Deschamps'ın başlattığı işi devam ettirecek."

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
team-logo
BLN
BLN
Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
team-logo
BLN
BLN

Ibrahimović'e göre, Fransa'nın yeni teknik direktörünün önündeki en büyük zorluk oyuncu seçimi değil, takımı yönetmek olacak.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Bu takımın bir teknik direktöre değil, bir teknik yöneticiye ihtiyacı var. Takımı yönetmek için kendine özgü bir tarz geliştirmeli ve ne zaman değişiklik yapacağını bilmeli."

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya karşı alınan mağlubiyetle ilgili olarak, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı şunları söyledi: “Fransa oyuncularının tam olarak konsantre olmadıklarını, yeterince aktif olmadıklarını hissettim.”

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin