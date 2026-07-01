İbrahimović: Fransa’da hiçbir zayıf nokta görmüyorum… Bu durum korkutucu

İsveçli efsane Zlatan İbrahimoviç, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için favori gösterilen Fransa milli takımının gücünü övdü ve Les Bleus kadrosunda herhangi bir zayıf nokta görmediğini belirtti.

Fransa milli takımı, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanan 32'li tur maçında İsveç'i 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup ederek 16'lı tura yükseldi ve penaltı atışlarında Almanya'yı eleyen Paraguay milli takımıyla karşılaşacak.

Ibrahimović, ülkesinin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından "Fox Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maçtan önce de söylemiştim, şu ana kadar Fransız milli takımında hiçbir zayıf nokta görmedim. Tüm forvetleri maçı bitirebilecek kapasitede."

Eski Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün harika bir maç çıkardılar. Oulisi gol atamadı ama Dembélé ve Mbappé'de olmayan bir görüşe sahip; yetenekleri farklı olsa da, onların göremediği fırsatları görüyor. Fransa'nın ne kadar ileri gidebileceğini göreceğiz ama durum ürkütücü."

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi beş oyuncusundan üçü bu hücum hattında yer alıyor: Dembélé, Oulissi ve Mbappé. Diğer iki oyuncuya ise Haaland ve Yamal eklenebilir; Messi elbette bambaşka bir seviyede. Ama bu hücum hattında üçü birden! Bu ideal kombinasyonu oluşturmak kolay değil."

Şöyle açıkladı: “Örneğin, Paris Saint-Germain’de Mbappé, Messi ve Neymar bir arada oynadığında, işler %100 başarılı olmadı.” “Ancak bu oyuncular, kendilerini en iyisi olarak görecek kadar kibirli değiller. Ayrıca topun olmadığı anlarda da görevlerini yerine getiriyorlar ki bu çok daha önemli. Çünkü topla neler yapabileceklerini biliyoruz. Hepsi tek başlarına maçı karara bağlayabilirler. Bu gerçekten ürkütücü bir durum.”



