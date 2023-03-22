Fransız süperstar, son dönemde gösterdiği form grafiğiyle kaptanlığı aldı.

NE OLDU? Kylian Mbappe, Salı günü Didier Deschamps tarafından Avrupa elemeleri öncesinde Fransa Milli Takımı'nın yeni kaptanı olarak açıklandı.

Ancak hem kulüpte hem de uluslararası düzeyde sahne arkasındaki çalkantılı geçmişi göz önüne alındığında, Mbappe'nin kol bandını hak edip etmediği konusunda sorular gündeme geldi.

NE SÖYLEDİLER: Fransa'daki ilk maçına geçen yılın Haziran ayında çıkan Liverpool'un defans oyuncusu Konate, 24 yaşındaki forvet hakkında Eurosport'a konuştu:

"Hocamız Mbappe'nin kaptan olduğunu açıkladı ve ben bu karardan dolayı çok mutluyum.

"Dürüst olmak gerekirse, Kylian bunu hak ediyor. Bu konuda hemfikiriz.

"Dünya Kupası'nda ve PSG'de yaptıklarıyla bunu kesinlikle hak ediyor.

"Saha içinde ve dışında çok iyi bir lider. O, gülmeyi ve eğlenmeyi seven genç bir delikanlı.

"Bazıları onun kibirli olduğunu düşünebilir, ama çok iyi bir insan. Mbappe'nin kaptanlığı yapıp yapamayacağı hakkındaki sorular, benim kulübümde bana soruldu. Onlara, 'Siz deli misin?' diyerek cevap verdim.

BÜYÜK RESİM: Salı günü yapılacak duyuruya rağmen GOAL, Mbappe'nin kol bandını tecrübeli oyuncu Griezmann'dan alacağını ortaya koydu.

Açıklamanın yapıldığı gün, 32 yaşına giren Atletico Madrid'in yıldızının bu değişikliğe kötü bir tepki verdiği sanılıyordu, ancak Konate bu duruma esprili bir şekilde yaklaştı.

“Griezmann'ın bugün hiç somurttuğunu görmedim. Ayrıca, bugün onun doğum günü.”

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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KONATE İÇİN SIRADA NE VAR? 23 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki yıllarda Deschamps'ın defans hattı için çok önemli bir yerde duruyor ve şu ana kadar 7 kez milli formayı giydi.

Kısmen sakatlıklarla geçen bir sezona rağmen, Fransa'nın Hollanda ve İrlanda'ya karşı oynayacağı elemele maçları için sahada olmayı umuyor.