İbrahim Üzülmez çıldırdı: Batshuayi'ye fena patladı, Mert Hakan'a olay sözler! 'Götürüyorsun paraları, Türkçe konuş lan'

Beşiktaş'ın efsane kaptanı teknik direktör İbrahim Üzülmez'den Batshuayi ve Mert Hakan için zehir zemberek sözler geldi.

Süper Lig'de son olarak Pendikspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez'den olay ifadeler geldi. Üzülmez'in özellikle Batshuayi ve Mert Hakan için kullandığı sözler dikkat çekiciydi.

İşte İbrahim Üzülmez'in Fanatik'yen Ethem Sündük'e verdiği röportajdan dikkat çeken bölümler:

Batshuayi'ye zehir zemberek sözler

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'Şimdi bu konunun üzerine şunu da söylemek istiyorum. Batshuayi'nin bir demeci oldu. Okan Buruk'la karşılıklı İngilizce konuşuyorlar. İletişim kuruyoruz ve bizim için iyi oluyor dedi. İsmail Kartal'la biz konuşamıyorduk diyor aslında. İsmail Hoca'ya gönderme var.

Batshuayi 4 senedir burada. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynadı ve çok iyi paralar kazandı. 3.5 Beşiktaş'tan aldın yoğurtlu helal olsun. Fenerbahçe'den de aynı şekilde yoğurtlu helal olsun. Galatasaray'dan da aynı şekilde... Baba ülke olarak bizi 20'lik yaptın 4 senede. Bir röportajında da çıksın desin ki 'Ben Türkiye'yi seviyorum' Türkçe olarak söylesin bunu.'

Fenerbahçe Pendikspor maçından sonra Mert Hakan Yandaş'ın bazı söylemleri olmuştu. O maçtan sonra siz, 'Bu hareketleri Trabzon'da da yapsın' göreyim tarzında bir açıklama yaptınız. Bu konu özelinde ne söylemek istersiniz?

'O açıklama bana yakışmadı. Agresiflikle söylediğim şeylerdi. Bir teknik direktör olarak bu tür bir açıklama yapmamalıydım. Tansiyon çok yüksekti. Bakın, ben kendi öz eleştirimi yaparım. Ancak, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin de büyük bir takımda oynadığını bilmesi lazım. Her gittikleri yerde dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Bizler de büyük camiada oynadık, onla daha 2-3 yıldır oynuyorlar. Ben 11 yıl oynadım. Onların da bu konuda öz eleştiri yapması lazım. Ben bunu söylüyorum diye belki Fenerbahçe taraftarı da ben eleştirecektir. Eğer bu şekilde davranırlarsa bu kaos büyür, gerek yok bunlara. Belki haksızlığa da uğruyor olabilirsiniz ama özellikle Galatasaray ve Trabzonspor maçları başta olma üzere bu ikili hep öne çıkıyor. Onların da öz eleştiri yapmaları lazım ama devam ediyorlar. Beyaz bir sayfa açmaları lazım.

Mert Hakan bizim maçımızda çok güzel bir gol attı uzak köşeye ben alkışladım onu. Benim önüme gelip de o yumruğu yapma, gerek yok bu tür şeylere. Bırak hata benim olsun sen büyü ya! Ben onların saha içindeki yeteneğini alkışlıyorum ama saha dışı içi eleştiriyorum.'

Mert Hakan'ın golünden sonra aranızda bir şey geçti mi?

'Golden sonra olmadı ama o maç içinde Umut Nayir, bir pozisyondan sonra kısa bir süre yerde yatınca Mert Hakan hakeme reaksiyon gösterdi. Ben de ona, 'Sen, Umut'un yalandan yerde yatacağını düşünüyor musun?' diye sordum. 'Yok hocam, düşünmüyorum' dedi. O da kabul etti bunu. O zaman bu kadar reaksiyon gösterme zaten hakem 11 dakika uzatmış. Üstüne 6 dakika daha uzatmış. Hepimizin öz eleştiri yapması lazım her konuda.'