İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Acun Ilıcalı yanıtı: "Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz?"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemine dair endişelere yanıt verdi.

Derbiyi Slavko Vincic yönetecek

Slovenyalı olması endişe yaratmıştı

İbrahim Hacıosmanoğlu endişelere yanıt verdi

NE OLDU? 24 Şubat Pazartesi oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yöneteceği açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Acun Ilıcalı'nın Maribor hissesi nedeniyle yaşanan endişeye yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? HT Spor'da konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Acun Ilıcalı'nın Maribor'da hissesi var, hakem de Mariborluymuş. Bunun üzerinden bir rahatsızlık belirtiliyor. Size hakem önerisi oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin manası yok."

"TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta. Acun Ilıcalı gidip Slovenya'dan Survivor'a yarışmacı alabilir, cazip gelir gider. Bir kişiye bu kadar anlam yüklemenin manası var mı veya herhangi birinin haddine mi? UEFA'ya ve TFF'ye hakaret bu. Herkesin herkesle bir yerde resimleri var. Bu kadar büyük saçmalık olabilir mi?"

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"Derbi öncesi iki kulübe davetiye gönderdik. Galatasaray Genel Sekreteri Mecnun Otyakmaz ile görüşüp arayıp 'Divan Kurulu toplantısı var. Çarşamba olması mümkün mü?' diye sordu. Mecnun Otyakmaz bunun üzerine Fenerbahçe'ye sordu. Fenerbahçe uygun dedi. Teyitleşildi. Şimdi bu teyitleşme üzerine kamuoyuna açıklama yapmayalım mı? Bundan doğal ne var? Rizespor maçından 1 saat önce denk gelmişiz. Açıklamanın içeriğinde Rize maçıyla ilgili ne var? Samimiyetisizlik burada nerede? Bizden teyit almadılar diyor. Eğer sizin Genel Sekreteriniz tiyatro çeviriyorsa bunun sorumlusu biz değiliz."