Ibrahim Diaz, Real Madrid'de kalıp kalmayacağına karar verdi

Geleceği hakkındaki spekülasyonları sona erdiren bir adımla, Real Madrid ve Fas milli takımının yıldızı İbrahim Diaz, İtalyan kulübü Juventus ve diğer Avrupa kulüplerinin tekliflerini reddederek, en az 2030 yılına kadar İspanya'nın başkentinde kalma kararını verdi. Böylece, şu anda Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları'nı liderlik etmeye odaklanacak.

İspanyol "Marca" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi zaten gerçekleşti ve geriye sadece Kraliyet Kulübü tarafından yapılacak resmi açıklama kaldı. Bu anlaşma, oyuncuyu ayrılıkla ilişkilendiren söylentilere kesin bir cevap niteliğinde ve oyuncu ile kulüp arasındaki güçlü karşılıklı ilişkinin bir teyidi olarak görülüyor.

Juventus, Milan'da geçirdiği olağanüstü dönemde büyük bir iz bırakan Diaz'ı İtalya ligine geri getirmek için ciddi bir ilgi göstermişti. Ancak, birçok büyük Avrupa kulübünün dikkatini çeken olağanüstü performansı sayesinde oyuncunun Real Madrid'e olan bağlılığı değişmedi.

Diaz, Real Madrid'deki sezonunu muhteşem bir şekilde tamamladı. Sezonun ikinci yarısında dikkat çekici bir performans sergiledi Arbeloa'nın yönetimindeki takımın en iyi dönemlerinde kilit bir rol oynadı. Münih'te Şampiyonlar Ligi rüyası sona ermiş olsa da, 6 maç üst üste sahte forvet olarak ilk 11'de yer aldı, hatlar arasında bağlantı kurdu ve Mbappé'nin yokluğunda Vinícius'a destek verdi.

Diaz'ın şu anki odak noktası, Dünya Kupası'nda Fas milli takımını liderlik etmek. Bu, özellikle son Afrika Uluslar Kupası'ndaki parlak performansının ardından, Atlas Kartalları'nı temsil etmek üzere seçildiğinden beri gözünü diktiği bir hedef. O turnuvada 5 golle gol kralı oldu ve tartışmalı bir penaltı kararının ardından elenmelerine rağmen turnuvanın en iyi kadrosuna seçildi.

Fas, bugün Cumartesi günü 5 kez dünya şampiyonu olan Brezilya ile Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak. İskoçya ve Haiti'nin de yer aldığı grupta oynanacak bu maç, ilk turun en zorlu karşılaşmalarından biri olarak görülüyor.