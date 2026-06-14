2026 Dünya Kupası 3. Grup'un ilk turunda Brezilya ile Fas arasında oynanan maçta, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları istediği gibi gitmedi; zira taktiksel kararlarından biri bariz bir zayıflık haline dönüştü ve Fas milli takımı ilk yarı boyunca bu durumu iyi değerlendirdi.

Ancelotti, Suudi Al-Ahli'nin savunma oyuncusu Roger Ibanez'e maçta ilk 11'de yer verme kararı aldı, ancak sürpriz olan, onu her zamanki merkezi savunma pozisyonu yerine sağ bek pozisyonunda oynatmasıydı. İtalyan teknik direktör, bu hamlesiyle Faslı oyuncuların hızına karşı savunmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Ancak tecrübeli teknik direktörün hesapları, saha içindeki gerçeklerle çakıştı. Ibáñez, özellikle kanatlarda Faslı oyuncuların hızlı hareketleriyle başa çıkmakta açıkça zorlandı ve maçın ilk dakikalarından itibaren sürekli baskı altında kaldı.

Fas milli takımı, Brezilya'nın sağ kanadındaki zayıf noktayı fark etmiş gibi görünüyordu ve birçok atağını bu kanattan yoğunlaştırdı. İbaniz'in pozisyon alması, topu kapması ve bire bir durumlarla başa çıkmada yaşadığı zorlukları iyi değerlendiren Fas, Brezilya'nın ilk yarının birçok dakikasında savunma açısından sallantıda kalmasına neden oldu.

Ayrıca okuyun... Brezilya şokunun ardından... Yassine Bono, Neymar'ın kalbini çaldı

Al Ahli'nin savunma oyuncusunun sıkıntıları sadece teknik açıdan sınırlı kalmadı, istatistikler de oynadığı 45 dakika boyunca karşılaştığı zorlukların boyutunu ortaya koydu. 8 fiziksel mücadeleden 5'ini kaybetti, iki kez dripling yedi, ayrıca kendi milli takımına karşı iki serbest vuruş verilmesine neden oldu ve sahada kaldığı süre boyunca hiçbir hava topu mücadelesini kazanamadı.

İlk yarı sona erdiğinde, Ancelotti'nin oyuncunun performansından ikna olmadığı açıktı. Bu nedenle hızlı bir şekilde müdahale etmeye karar verdi ve ikinci yarı başlangıcında Ibanez'i oyundan alıp Danilo'yu oyuna sokarak durumu düzeltmeye çalıştı. Bu hamle, birçok analist tarafından denemenin başarısızlığının dolaylı bir itirafı olarak değerlendirildi.

İbaniz, sonunda her iki takımın tüm oyuncuları arasında en düşük puanı (6,2) alarak maçtan en çok eleştirilen oyunculardan biri olarak ayrılırken, Fas ise Ancelotti'nin planını erkenden bozmayı başardı ve İtalyan teknik direktörün taktiksel hamlesini maçın en önemli hikayelerinden biri haline getirdi.