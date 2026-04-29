Iago Aspas da onayladı: Celta de Vigo, kulüp efsanesini muhteşem bir şekilde onurlandıracak

Iago Aspas, Ağustos ayında 39. yaşını kutlayacak; bu nedenle önümüzdeki sezon da profesyonel futbolcu olarak devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Celta de Vigo, kulübün simgesi olan oyuncuyu her halükarda onurlandırmak istiyor ve bu konuda oyuncunun kendisinden de onay aldı.

Celta ve Vigo şehri, bir süredir Estadio Balaídos'un önüne Aspas'ın heykelini dikme fikrini değerlendiriyordu. Vigo Belediye Başkanı Abel Caballero, Çarşamba günü Aspas'ın bu planları kabul ettiğini açıkladı.

Planları hayata geçirmek için yakında bir fikir yarışması düzenlenecek. Celta'nın seçeceği kazanan, Balaídos'un dışındaki planları geliştirmek üzere görevlendirilecek.

Aspas, Vigo'ya bir taş atımı uzaklıktaki Moaña'da doğdu ve Celta'nın altyapısında yetişti. Aspas, 2013 yılında Liverpool'a satıldı ve Liverpool onu bir sonraki sezon Sevilla'ya kiraladı.

Sevilla, 2015 yazında satın alma opsiyonunu kullandı, ancak bir hafta sonra Aspas'ı eski takımı Celta'ya sattı. Aspas o zamandan beri Celta'ya sadık kaldı ve şu ana kadar Los Celestes formasıyla 567 maça çıktı; bu maçlarda 221 gol attı ve 90 asist yaptı.

Bu sezon Aspas, şu ana kadar 43 maçta toplam 1799 dakika sahada kaldı. Yedek oyuncu rolüne rağmen, bu sezon şimdiden yedi gol ve altı asist kaydetti.

MARCA, Aspas'ın önümüzdeki haftalarda sona eren sözleşmesi hakkında bir karar vereceğini yazıyor. Aspas bir sezon daha kalmamaya karar verirse, teknik direktör Claudio Giráldez'in teknik ekibine hemen katılacağı tahmin ediliyor.