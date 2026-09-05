Fulham, evinde ağırladığı Crystal Palace karşısında öne geçmişken elde ettiği üstünlüğü koruyamadı ve İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında kendi sahasında, kendi taraftarları önünde 3-2 mağlup oldu.

Fulham, üst üste aldığı üçüncü mağlubiyetin ardından yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde bu sezon Premier Lig'de henüz galibiyetin tadına varamadı.

Bu yenilgi, kötü sonuçlar nedeniyle Fulham taraftarlarının kendi takımlarına yönelik ıslık sesleri yükseltmesine de yol açtı.

AS gazetesi, karşılaşmanın ayrıntılarını aktardı. Buna göre başlangıç, 11. dakikada ev sahibi adına skoru açan Joshua King ile geldi.

Tyrick Mitchell, 35. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Crystal Palace adına beraberliği sağlamayı başardı.

Aradan geçen 7 dakikanın ardından Fulham, Cesar Palacios aracılığıyla yeniden öne geçti ve ilk yarı Fulham'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak Crystal Palace, ikinci yarıya yoğun bir hücumla başladı ve bu, 54. dakikada Mitchell aracılığıyla beraberlik golüne dönüştü.

77. dakikada Ben Chilwell, Crystal Palace'ın üçüncü golünü kaydetti ve konuk ekip Premier Lig'deki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

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