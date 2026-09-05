24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Hüzünler Arbeloa'nın peşini bırakmıyor: Islık sesleri ve dramatik bir yenilgi

Fulham - Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier Lig
A. Arbeloa
İngiltere
İspanya

Fulham, evinde ağırladığı Crystal Palace karşısında öne geçmişken elde ettiği üstünlüğü koruyamadı ve İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında kendi sahasında, kendi taraftarları önünde 3-2 mağlup oldu.

Fulham, üst üste aldığı üçüncü mağlubiyetin ardından yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde bu sezon Premier Lig'de henüz galibiyetin tadına varamadı.

Bu yenilgi, kötü sonuçlar nedeniyle Fulham taraftarlarının kendi takımlarına yönelik ıslık sesleri yükseltmesine de yol açtı.

AS gazetesi, karşılaşmanın ayrıntılarını aktardı. Buna göre başlangıç, 11. dakikada ev sahibi adına skoru açan Joshua King ile geldi.

Tyrick Mitchell, 35. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Crystal Palace adına beraberliği sağlamayı başardı.

Lig Kupası
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID
Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL

Aradan geçen 7 dakikanın ardından Fulham, Cesar Palacios aracılığıyla yeniden öne geçti ve ilk yarı Fulham'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak Crystal Palace, ikinci yarıya yoğun bir hücumla başladı ve bu, 54. dakikada Mitchell aracılığıyla beraberlik golüne dönüştü.

77. dakikada Ben Chilwell, Crystal Palace'ın üçüncü golünü kaydetti ve konuk ekip Premier Lig'deki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı biçimde Kooora forumlarında tartışabilirsiniz 

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin