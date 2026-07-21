Hüzün alayı içinde... Messi Arjantin'e dönüyor

Lionel Messi, salı sabahı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelerek Arjantin'in Rosario şehrine ulaştı. Messi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından Arjantin milli takımı kafilesinin geri kalanıyla birlikte başkent Buenos Aires'e dönmemeyi tercih etmişti.

Arjantin gazetesi Olé'ye göre, Arjantin kaptanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale'den gelen özel bir uçakla, yerel saatle sabah 06.26'da Fisherton kentindeki "Islas Malvinas" Uluslararası Havalimanı'na indi.

Göçmenlik işlemlerini tamamladıktan sonra Messi, bir araç konvoyuna binerek Funes bölgesindeki evine gitti. Burada eşi Antonela Roccuzzo ve çocukları Thiago, Mateo ve Ciro ile birkaç gün geçirecek; Dünya Kupası müsabakaları boyunca evinden uzakta geçirdiği 50 günü aşkın sürenin ardından dinlenerek enerjisini toplayacak.

Aynı kaynağa göre, İspanya karşısında alınan yenilginin izleri hâlâ güçlü bir şekilde hissediliyor. 39 yaşına ulaşmasına ve takım ve bireysel kupalarla dolu bir kariyere sahip olmasına rağmen Messi, Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonluğunu korumaya taşımaya çok yaklaşmışken büyük bir üzüntü yaşıyor.

Messi, Arjantin'e gitmeden önce, turnuva boyunca sarf ettiği büyük fiziksel ve duygusal çabanın ardından biraz dinlenmek amacıyla, Miami'deki evinde ailesi ve yakınlarıyla bir süre geçirmeyi tercih etmişti.

Messi'nin, Amerikan Ligi'nde Chicago Fire ile karşılaşmaya hazırlanan Inter Miami'deki görevlerine yakında dönmesi bekleniyor. Ancak Arjantin kaptanı bu maçta yer almayacak; takım arkadaşı Rodrigo De Paul da forma giymeyecek.

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