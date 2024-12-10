Hüngür hüngür ağlamıştı! Barış Alper Yılmaz sakatlık anını anlattı

Sivasspor maçında Rey Manaj ile girdiği pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz çok konuşulan anı anlattı.

Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında sakatlandı

Galatasaray pozisyonda kırmızı bekliyordu ancak hakem sarı kart verdi

Oyundan sedyeyle ayrılan Barış Alper Yılmaz pozisyonu anlattı

NE OLDU? Galatasaray'ın Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj'ın faulüyle yerde kalmıştı. VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izlemeye giden maçın hakemi Turgut Doman, sarı kart kararını değiştirmedi. Karşılaşmayı sedyeyle terk eden milli oyuncu o anları anlattı.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'in iddiasına göre, Barış Alper Yılmaz arkadaşlarına pozisyonu şu sözlerle anlattı: "Darbeyi aldığımda ne olduğunu anlayamadım. Dizimi görünce çok korktum. Düzeltmeye çalıştım. Bileğimin acısına mı dizimin ağrısına mı dayanacağımı bilemedim."

Maçın ardından konuşan Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz'ın durumu hakkında şunları söylemişti: "Barış Alper Yılmaz içeride hüngür hüngür ağlıyor. Hepimiz üzgünüz. Hastaneye gidecek. Bana diyor ki hakem ayağı yerde. Çok sinirliyim. Ben takımımla gurur duyuyorum. 15. dakikada kırmızı yedik. Belki bazı takımları heveslendirdik ama kazandık."

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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Barış Alper Yılmaz’ın MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

BÜYÜK RESİM: TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.