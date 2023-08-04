Championship ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin genç yıldızına kancayı taktı.

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan genç futbolcularından Bora Aydınlık, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer olmak üzere...

Ne oldu?

Fenerbahçe yönetimi, altyapısından yetişen Bora Aydınlık'ın gelişmesi için İngiliz kulübünün teklifini kabul etti. Oyuncunun satın alma opsiyonu da masada olmasına karşın Sarı-Lacivertli yönetim bunu kabul etmedi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yönetiminin bilgisi dahilinde Bora Aydınlık ve babası Arkın Aydınlık ile İstanbul Levent'teki ofisinde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda taraflar arasında anlaşma sağladı.

Haberin devamı aşağıda

Kiralık gidecek

İngiltere Premier Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Hull City'nin patronu Türk medya patronu Acun Ilıcalı, daha sonra Fenerbahçe Planlama Direktörü Okan Özkan ve oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Görüşmede Bora'nın kiralık olarak transferi üzerinde anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bora Aydınlık, teknik direktör İsmail Kartal tarafından bu sezon başında A takımın gerçekleştirdiği hazırlık kampında götürüldü.

18 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ve 4-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yedek kulübesinde olmasına rağmen süre alamadı. Bora Aydınlık, Türkiye U19 Milli Takımı'nda iki defa görev yaptı.