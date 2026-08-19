Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City ile Manchester United, 22 Ağustos 2026'da TSİ 14.30'da ve GMT ile 12.30'da karşı karşıya gelecek.

Tigers, 1. hafta maçında Manchester United ile karşılaşıyor

Hull City, alt liglerde geçirdiği dokuz yılın ardından cumartesi günü Premier League'e dönüyor ve ödülü de sezonun açılış gününde dev Manchester United ile karşılaşmak oluyor.

Hull buraya nasıl geldi?

Hull, geçen sezon Championship play-off'larına normal sezonun son gününde katılma hakkı kazandıktan sonra, yarı finalde Millwall'u ve finalde Middlesbrough'yu yenerek Premier League'in vaat edilen topraklarına geri döndü. Transfer piyasasında da hareketli oldular; üst düzey futbolun zorluklarında kendilerine yardımcı olmaları için 14 yeni oyuncu getirdiler. Tigers, geçen sezona Championship'te küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak başladı ve bu süreçte ligde 66 gol yedi; bu sayı ligin en yüksek dördüncü rakamıydı. Play-off finaline ulaşmalarının ve ardından bunu kazanmalarının sürpriz olduğunu söylemek, yetersiz kalır.

Çok şey, geçen sezon 19 gol atan play-off finali hereo'su Oli McBurnie'ye bağlı olacak.

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Hull'un transferleri

Hull kadrosunda köklü değişikliklere gitti. Şu ana kadar 11 oyuncu takıma katıldı: Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath ve kulüp rekoru kırılarak Rayo Vallecano'dan £20m'nin biraz üzerinde bir bedelle gelen stoper Nobel Mendy.

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Carrick kaldığı yerden devam edebilecek mi?

2025-26 sezonunun ikinci yarısında United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Avrupa'nın en iyi takımlarından biriydi. Eski United orta saha oyuncusu, Ruben Amorim yönetimindeki felaket geçen sezonun ilk yarısının ardından takımın kaderini değiştirdi. 44 yaşındaki teknik adam, puan tablosunda 10. sırada bulunan bir kadro devraldı ve bunu dört ay içinde Arsenal, Liverpool ve Manchester City'yi yenebilecek bir takıma dönüştürdü. Premier League'de 17 maçta alınan 12 galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyetlik seri, ona kalıcı iki yıllık sözleşme kazandırdı.

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United kadrosu için ekstra iş yükü

Yaz dönemindeki £55m'lik net harcama, orta saha oyuncuları Andrey Santos ile Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Aston Villa'dan takıma katılmasını sağladı. United, üç yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve bu da kuşkusuz oyuncu kadrosu üzerinde ekstra baskı yaratacak. Rasmus Hojlund £38m karşılığında Napoli'ye satılırken Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia'nın tamamı bonservissiz ayrıldı. Marcus Rashford, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından geri dönüyor ancak yeni sezonda hâlâ Old Trafford'da olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. 18 yaşındaki wonger Tynan Thompson, £8m'lik bir anlaşmayla Tottenham Hotspur'dan geldi. Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheas Cunha'nın tamamı bu seviyede kendini kanıtladığı için United'ın hücum hattında forma rekabeti çok sert. Matthijs de Ligt ile Lenny Yoro'nun ikisi de kalıcı sakatlık sorunları yaşadığı için stoper bölgesi United adına bir endişe kaynağı. Bruno Fernandes hâlâ kulübün tılsımı. Portekizli oyun kurucu, geçen sezon takım arkadaşlarına 21 gol hazırlayarak tek sezonda Premier League asist rekorunu kırdı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Hull (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett; Slater, Crooks; Belloumi, Morita, Stroud; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Takım haberleri ve kadrolar

Hull City, çok sayıda eksikle maça çıkıyor. Jakirovic; kaleci Jack Butland'dan, savunmacılar John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes ve Jens Hjertø-Dahl'dan, orta saha oyuncuları Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob ve Oscar Zambrano'dan, ayrıca hücum oyuncuları Liam Millar ile Enis Destan'dan yararlanamıyor. Olası bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve güncellemeler başlama vuruşuna yakın eklenecek.

Manchester United da kuzeye yapacağı yolculuk öncesinde sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor. Carrick; Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount ya da Tom Heaton'dan faydalanamıyor. Onaylanmış bir kadro açıklanmadı ve maç yaklaştıkça daha fazla takım haberi bekleniyor.

Form durumu

Hull City'nin son beş sonucu üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet gösteriyor. Son maçları 8 Ağustos'ta Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında 2-0'lık yenilgiyle sona erdi, bir önceki resmi sonuçları ise 23 Mayıs'ta Championship'te Middlesbrough'ya karşı alınan 1-0'lık galibiyetti. Ayrıca sezon öncesinde Konyaspor'u 3-0, Rizespor'u ise 2-1 mağlup ettiler; beş maçta yedi gol atarken kalelerinde beş gol gördüler.

Manchester United'ın son beş maçı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet getirdi. En son karşılaşmaları, 12 Ağustos'ta Leeds United ile 1-1 berabere kaldıkları ve United'ın penaltılarla kazandığı mücadeleydi. Ayrıca Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldılar ve Atletico Madrid'i 2-1 yendiler; Rosenborg'a karşı alınan 5-0'lık farklı galibiyet ise sezon öncesinin öne çıkan sonucu oldu. United bu beş maçta dokuz gol atıp dört gol yedi, ancak sezon öncesinin daha erken bölümünde Wrexham'a karşı alınan yenilgi dikkat çeken bir leke olarak duruyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma Şubat 2017'de oynandı ve taraflar Premier League'de Old Trafford'da 0-0 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada daha iyi karne United'da; iki galibiyet alırken Hull bir kez kazandı ve iki maç berabere bitti. Hull'un bu serideki tek galibiyeti, Ocak 2017'de Carabao Cup'ta sahasında aldığı 2-1'lik zaferdi, United ise o eşleşmenin ilk ayağını 2-0 kazanmıştı.