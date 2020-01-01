Hulk, Shanghai SIPG'den ayrıldı

Çin ekibi Shanghai SIPG forması giyen Brezilyalı futbolcu Hulk, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Asya Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Japon kulübü Vissel Kobe’ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden Shanghai SIPG’de kaptan Hulk dört buçuk yıllık maceranın ardından takımdan ayrıldığını duyurdu.

Maçın ardından Weibo üzerinden bir açıklama yayınlayan Brezilyalı golcü, “Bugün, uzun yıllardır formasını gururla giydiğim kulübüme veda ediyorum. Birlikte hem lig hem de kupa zaferleri yaşadık. Bu süreçte bana her zaman destek olan kulüp yönetimine, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Brezilyalı, 2016 yazında yaklaşık 55 milyon euro’luk bonservis bedeliyle Petersburg’dan Çin’in yolunu tutmuştu.

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Shanghai SIPG kulübünü ’nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira çalıştırıyor. Hulk, Portekizli teknik adam ile yaşadığı sorunlar nedeniyle son dönemde yeterince forma şansı bulamıyordu.