Huijsen, Real Madrid'de çocukluk hayalini gerçekleştiriyor

Dean Huijsen, gelecek sezon Real Madrid formasında giyeceği numarayı resmen açıkladı ve çocukluğundan beri taşıdığı bir hayalin gerçekleşmesi olarak nitelendirdiği bir adımla tarihi 4 numarayı tercih etti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, savunmacı, 4 numaralı formayı giymenin doğrudan Sergio Ramos'a bağlı eski bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini açıkladı. Ramos, çocukluğunun en büyük idolü ve bu numarayı Kraliyet ekibinde giyen son önemli isimdi.

Huijsen, çocukluk anılarını hatırlatarak, dünya futbolu ve Real Madrid'de bir efsaneye dönüşen bu oyuncuyu taklit etme çabasıyla, Endülüslü oyuncunun "SR 4" adını taşıyan ünlü krampanlarını giydiğini belirtti.

Ramos, Huijsen'e başarılar dileyerek şu sözlerle karşılık verdi: "Umarım sana da pek çok mutluluk getirir."

Huijsen mesajında ayrıca, aynı numarayı giymiş en önemli tarihi isimlerden biri olan Fernando Hierro'yu da onurlandırmaya özen gösterdi.

Savunmacı, Malaga'dan gelen bu oyuncuyla kendisini birleştiren özel bir bağ olduğunu vurguladı; ikisi aynı bölgeyi paylaşıyor ve bu, kendi ifadesine göre, bu numaranın mirasını onun için daha da önemli kılıyor.

Huijsen'in son yıllarda numaranın tarihine değinirken, kendisinden önce 4 numaralı formayı giyen son oyuncu David Alaba'ya yaptığı gönderme de eksik olmadı.

Huijsen, Avusturyalı savunmacıyla soyunma odasını paylaşma fırsatı buldu ve bu vesileyi, Alaba'nın Kraliyet ekibindeki kariyerini öne çıkaran özellikler olan profesyonelliğini, liderliğini ve takım arkadaşlarına yardım etmeye her zaman hazır oluşunu övmek için değerlendirdi.

Stoper, kararının taşıdığı sembolik ağırlığın farkına vardı; bu nedenle kendisine gösterilen güvene karşılık olarak kulübe, yönetim kuruluna, teknik ekibe, takım arkadaşlarına ve taraftarlara açıkça teşekkür etti.

Huijsen, bu numarayı giymenin ve önemli isimlerle dolu bir geleneği sürdürmenin sorumluluğunu üstlendiğini kabul ederek, kendi tarihini yazma ve bir gün bu formayı giymeye layık görülmeyi hak etme arzusunu dile getirdi.

Savunmacı mesajını net bir sözle noktaladı ve Santiago Bernabeu'da forma sırtındaki bir numaradan çok daha fazlasını temsil eden bu numaranın tarihi ağırlığına layık olmak için ister antrenmanlarda ister maçlarda olsun elinden gelenin en iyisini her gün ortaya koyacağını vurguladı.