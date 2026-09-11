24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
realmadrid-dean-huijsen(C)Getty Images

Çeviri:

Huijsen: Mourinho üzerimde çok baskı kuruyor

J. Mourinho
D. Huijsen
Real Madrid
Real Madrid - Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
La Liga
Portekiz
İspanya

Nasıl kilit isim haline geldi?

Real Madrid'in savunma oyuncusu Dean Huijsen, Kraliyet ekibinin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu sezon yeniden ilk 11'de forma giymesinin sebebi olduğunu açıkladı.

Huijsen, Real Madrid'de şu ana kadar oynanan beş resmi maçın tüm dakikalarında sahada yer alan tek oyuncu; ligde 4 maç ve Şampiyonlar Ligi'nde bir maç.

İspanyol oyuncu, geçtiğimiz sezon Bournemouth'tan 50 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Xabi Alonso ile ilk 11'de başladı, ardından performansı düştü ve Arbeloa döneminde yerini kaybederek Dünya Kupası'nda forma giyemedi.

Ancak daha önce Roma'da birlikte çalıştığı Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya gelmesinin ardından durum büyük ölçüde değişti.

Huijsen, Real Madrid'in resmi sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İyi bir durumdayım ve iyi oynuyorum, bunun hakkı Mourinho'ya ait çünkü beni yakından takip ediyor ve ben elimden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyorum."

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho da diğer teknik direktörler gibi benden hücumda güçlü olmamı, topları kesmemi ve bire bir mücadeleleri kazanmamı istiyor. Bana çok baskı yapıyor ve bunun benim için faydalı olduğunu düşünüyorum, onu önceden tanıyorum, gelişmeme yardımcı oldu ve ona her zaman minnettar kalacağım."

Mourinho ise Malaga karşısında alınan galibiyetin ardından oyuncunun gelişimini övdü ve şunları söyledi: "Stoperde en önemli şey güç, istikrar, ikili mücadeleleri kazanmak ve takıma güven vermektir. Kısa sürede çok gelişti."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin