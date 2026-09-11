Real Madrid'in savunma oyuncusu Dean Huijsen, Kraliyet ekibinin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu sezon yeniden ilk 11'de forma giymesinin sebebi olduğunu açıkladı.

Huijsen, Real Madrid'de şu ana kadar oynanan beş resmi maçın tüm dakikalarında sahada yer alan tek oyuncu; ligde 4 maç ve Şampiyonlar Ligi'nde bir maç.

İspanyol oyuncu, geçtiğimiz sezon Bournemouth'tan 50 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Xabi Alonso ile ilk 11'de başladı, ardından performansı düştü ve Arbeloa döneminde yerini kaybederek Dünya Kupası'nda forma giyemedi.

Ancak daha önce Roma'da birlikte çalıştığı Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya gelmesinin ardından durum büyük ölçüde değişti.

Huijsen, Real Madrid'in resmi sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İyi bir durumdayım ve iyi oynuyorum, bunun hakkı Mourinho'ya ait çünkü beni yakından takip ediyor ve ben elimden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho da diğer teknik direktörler gibi benden hücumda güçlü olmamı, topları kesmemi ve bire bir mücadeleleri kazanmamı istiyor. Bana çok baskı yapıyor ve bunun benim için faydalı olduğunu düşünüyorum, onu önceden tanıyorum, gelişmeme yardımcı oldu ve ona her zaman minnettar kalacağım."

Mourinho ise Malaga karşısında alınan galibiyetin ardından oyuncunun gelişimini övdü ve şunları söyledi: "Stoperde en önemli şey güç, istikrar, ikili mücadeleleri kazanmak ve takıma güven vermektir. Kısa sürede çok gelişti."

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