Youri Baas, Cumartesi akşamı VriendenLoterij Eredivisie’de PSV ile oynanacak dev maçta Ajax formasıyla ilk 11’de sahaya çıkacak. Hugo Borst, bunun “iyi bir şey” olduğunu ESPN’deki VriendenLoterij Eretribune programında söyledi.

Borst, Ajax’ın ilk 11’i hakkında “Baas’ın yeniden hak ettiği değeri görmesine gerçekten çok sevindim” dedi. “Bence ona karşı skandal bir tutum sergilediler.”

“Bu çocuk son iki yılda batan gemide bayrak gibi harika performans gösterdi. Farioli’nin de onu boşuna gündemine aldığını düşünmüyorum.” Geçen hafta Francesco Farioli’nin çalıştırdığı FC Porto’nun Baas’la ilgilendiği ortaya çıkmıştı, ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Borst sözlerini şöyle sürdürdü: “Hazırlık döneminde de birkaç kez Baas forma şansı bulamadı, bu yüzden Míchel’in onu belki de ilginç bulmadığını düşündüm.”

“Ama şimdi neyse ki bu büyük maçta ilk 11’de yer alıyor. Baas’ın büyük hayranıyım. Dolayısıyla bu iyi bir şey.”

Masada bulunan Arnold Bruggink de ona katıldı. Analist, “Kesinlikle hak ediyor” dedi.

Sezon başındaki Konferans Ligi eleme turlarında Baas, düzenli olarak yedek kulübesiyle yetinmek zorunda kalmıştı. Ancak şu anda yeniden kalıcı bir ilk 11 yeri almaya yakın görünüyor, gerçi bunda Daley Blind’in şu sıralar yaşadığı sakatlığın da etkisini göz ardı etmemek gerekiyor.