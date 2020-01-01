Hüseyin Çimşir: Önemli bir oyuncuyu kaybettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Norveçli golcüye yapılan faulün verilmemesi sonrası kırmızı kart gördüklerini söyledi.

Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 'ni 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, oyuncularının daha sakin olmaları ve sahada kalmak için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

"Önemli bir oyuncuyu kaybettik"

"Pozisyonun öncesinde faulü bizim atmamız gerekirken hakemin vermediği bir faul, sonrasında bize kırmızı kart olarak geri döndü. Oyunculara biraz daha sakin olmamız gerektiğini, sahada kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Hakemin de o pozisyonu o dakikadan sonra o duruma getirmemesi gerekiyordu. Tabii önemli bir oyuncuyu kaybettik ama bundan sonrası için oyuncularımızın da bizim de sahada kalmak için daha çok mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Net bir penaltıydı"

Hüseyin Çimşir; Nadir Çiftçi ve Hüseyin Türkmen arasındaki penaltıyla sonuçlanan pozisyonla ilgili olarak ise şunları söyledi;

Daha fazla takım

"Penaltı pozisyonu direkt penaltı. Tabanı var. Sizlerin o pozisyonla ilgili farklı bir görüşünüz varsa bilemem. Benim tarafımdan bakıldığı zaman net bir penaltı”