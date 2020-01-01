Hüseyin Çimşir: Kendi emeğimizle puanlarımızı topluyoruz

Beşiktaş'tan 1 puan almanın sevindirici olduğunu belirten Hüseyin Çimşir zorlu maçı değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olan , Sörloth'un attığı gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimsir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk olarak yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Çimşir, "Bugün maçın geneline baktığımızda 1 puan sevindirici. Beşiktaş topa sahip olan bir takım. Biz topu bir dönem onlara verdik ama topu kazandıktan sonra da çabuk kaybettik. Golü bulduktan sonra biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu.

İkinci yarıya başlarken de baskı bekliyorduk. Maalesef iki tane gol yedik. Değiştirdiğimiz oyuncularla birlikte 70'ten sonra oyuna ortak olduk. Bu deplasmanda bu taraftarın önünde 1 puan kazanmak bizim için önemliydi" dedi.

Daha fazla takım

Oyuncularının kaybetmeme isteğinden memnun olduğunu belirten genç teknik adam "Maçın başlangıcından son düdüğüne kadar mücadelenin içindeyiz bundan vazgeçmeyeceğiz. Kimsenin bize puan verdiği yok. Kendi emeğimizle puanlarımızı topluyoruz. Pes etmeden üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın kaybetmeme isteğinden son derece mutluyum. Umarım bunu kaybetmeden hedeflerimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında da soruları yanıtlayan Çimşir, takımının öne geçtikten sonra geriye yaslanmasıyla ilgili soruya, "Beşiktaş takımı bu ligde bu zamana kadar topa en fazla sahip olan ikinci takım. Bunu biliyorduk. Ama maçın geneli itibarıyla bakıldığında planımız böyle değildi. Topu kazanınca çok kolay kayıplar yaptık. Daha çok topa sahip olmalıydık. Topu iyi kullanmalıydık. Özellikle 45 ve 60 arası çok ciddi bir baskı yedik ve iki gol yedik. Sonrasında değişikliklerle birlikte oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. Pozisyon da verdik ama son dakikaya kadar maçı bırakmadan attığımız golle maçı kurtardık" dedi.

Çimşir'in diğer sorulara verdiği cevaplar şöyle;

" 23 şut attı, 18 şut attı, Beşiktaş da çok şut attı. Buna önlem almanız gerekiyor mu? İlk yarıda aslında baskıya rağmen pozisyon vermediniz"

Çimşir: Bazen skora göre geriye yaslanma oluyor. Biz daha çok merkezi kapatıp Beşiktaş'ı ortaya zorlamıştık. Bunu planladık ama oyunun bir bölümünde merkezde çok boşluklar oldu. Bu bizim planımız dahilinde değildi. Oyuncu değişiklikleri ve pozisyon değişikliğiyle birlikte bunları azaltmaya çalıştık ama pek başarılı olamadık.

Bugün skor 2-1 olunca Beşiktaş da geri yaslandı. Bazen planlamasanız da oyuncu skorun avantajıyla psikolojik anlamda geriye yaslanıyor."

"65'ten sonra oyuncu değişiklikleriyle 2-2'yi bulduğunuzu ima ettiniz. Kamil Ahmet'i almanızın sebebi neydi? Sturridge sakat ya da formsuz muydu? 1-0'ı koruma çabası mı güttünüz?"

Çimşir: Ekuban bizimle birlikte 17-18 günün üzerine çarşamba günü antrenman yapmaya başladı. Normalde kadroya da almayı düşünmüyordum çünkü iki antrenmanda bizimleydi. Kamil'i şunun için aldım: Özellikle kenarı, orta saha oyununu ve topu tutma adına onu kurdum. Daniel'in savunma anlamında problemlerini gördüm ve değişiklik yaptım.

"Tempoda düşüş var gibi görünüyor ne tedbir alacaksınız?"

Çimşir: Temponun düştüğünü düşünmüyorum. Sivas karşısında 65 dakika gayet tempolu bir Trabzonspor vardı. Oyuncuların skor avantajıyla bazen kendilerini geri çekmesi olarak değerlendiriyorum. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Yapımız bu. Ama maçın bazen hikayeleri değişik oluyor.

Burada taraftarın baskısı, belki de Beşiktaş'ın son şansı olması... Beşiktaş, karşısında da bunu oynamaya çalıştı. Bizim daha çok direnç vermemiz gerekiyordu biraz bunun eksikliğini yaşadık. Takımımızın bundan sonra da temposunu artıracağını düşünüyorum."

"Takımda iki tane oyuncu var, biri Uğurcan biri Sörloth. Sezon boyunca muazzam performans sergiliyor. Başkanla opsiyonun kullanılması yönünde bir görüşmeniz oldu mu?"

Çimşir: Sörloth'un bir yılı daha var. Acele etmemize gerek yok. Zaten opsiyon hakkı bize ait. Kulübün politikası ama şu an için böyle bir düşünce yok. Düşüncemiz sonuna kadar beklemek.

"Son yedi maçta 6 galibiyet 1 beraberlik aldınız. Teknik direktörlük deneyiminizde mağlubiyetiniz yok. Takım içinde şampiyonluğu konuşuyor musunuz yoksa erken mi?"

Çimşir: Bunu konuşuyoruz. Daha önce dile getirdik, bizim bir hayalimiz var diye. Bu hayal içerisinde devam ediyoruz. Oyuncu grubunun buna inancı var. Ne olur, görmek lazım. Hedefimiz ve hayalimiz var ve onun mücadelesini veriyoruz.

"Beşiktaş orta alanda üstünlük kurdu. BUnu Mikel'in eksikliğine mi yormak lazım?"

Haberin devamı aşağıda

Çimşir: Mikel bizim için önemli bir oyuncu ama onun yerine görev verdiğimiz arkadaşlar da elinden geleni yapıyor. Rakip oyuncular var, bizim oyuncularımız var... Ben mücadele anlamında bugün iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Bunun orta sahayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kenar oyuncuların merkezi kapamaları gerekiyordu. Orta sahayla ilgili paylaşım sorunları yaşadık.

"Olası sezon sonu Trabzonspor şampiyonluğunda bu maça ayrı hikaye ayırmak gerekir mi?"

Çimşir: Her maçın ve her sezonun ayrı hikayesi var. Sonunu bir görelim, hikayeleri anlatmaya başlarız.