Hüseyin Çimşir, ilk deplasman galibiyetinin peşinde

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ilk derbi galibiyetini aldıktan sonra bu kez de ilk deplasman galibiyetini alma peşinde.

Hüseyin Çimşir ile sahasındaki ilk maçta 'yı, "üç büyükler"e karşı ilk maçta 'yi mağlup etti. Bu kez ilk deplasman maçında da 'ni mağlup etmenin mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, deplasmandaki son yenilgisini 23 Eylül'de ligin 5. haftasında Sivaspor'a karşı aldı.

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile lig ve Ziraat Kupası hedefleri yolunda ilerleyen Trabzonspor, genç teknik adam ile yarın Gençlerbirliği karşısında deplasmandaki ilk maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

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Hüseyin Çimşir ile sahasında ilk maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden, üç büyük rakibe karşı oynanan ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yenen bordo-mavililer, 40 yaşındaki teknik direktörüyle bu kez Gençlerbirliği ile yapacağı ilk deplasman maçını kazanmayı hedefliyor.

Ligde Çimşir yönetiminde oynadığı 2 maçtan 6 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'ni de yenerek 3. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, Çimşir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiği Yukatel 'u da 2-0 yenmişti.

Son yenilgi 136 gün önce

Trabzonspor, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup karşısında yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik mağlubiyetin ardından dış sahada mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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5 maçlık galibiyet serisi

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo 'u 6-2, ligin 18. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 6-0 yenen bordo-mavililerin 19. haftasındaki BtcTurk maçı deprem nedeniyle ertelenmişti.

Karadeniz ekibi, ligin 20. haftasında da Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenerek galibiyet serisini 4'e yükseltmişti.