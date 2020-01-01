Hüseyin Çimşir: Henüz bir şey kazanmış değiliz

Trabzonspor'un Kadıköy'de 23 yıl sonra kazanarak Türkiye Kupası'nda finale yükseldiği maçın ardından Hüseyin Çimşir sakin olmaları gerektiğini söyledi

Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 3-1 kazandıkları ve finale yükseldikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çimşir'in açıklamaları şu şekildeydi:

"Kazandığımız için gerçekten çok mutluyum, tüm oyuncu arkadaşlarıma tebrikler mücadelelerinden ve sahaya yüreklerini koymalarından dolayı. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Pozisyonlar bulsak da 20. dakikadan sonrası ve ikinci yarının başları iyi gitmedi, topa sahip olmalıydık. Yine de son bölümde bunu çok iyi şekilde yaptık. Finale yükseldik ama henüz bir şey başarmış değiliz. Daha çok yolumuz var. Hem bize hem oyunculara nasip oldu, uzun bir aradan sonra kazandık burada. Taraftarımız sevinsinler, doya doya yaşasınlar. Bizim için bu maç burada bitti, bizim sevincimiz bu kadar çünkü önümüzde bir maçı var, bu maça hazırlanacağız."