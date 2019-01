Huddersfield'de Jan Siewert dönemi

Premier Lig'in son sırasına demir atan ve sıkıntılı günler geçiren Huddersfield'de geçtiğimiz hafta 3.5 yıldır takımın başında olan Teknik Direktör David Wagner ile yollar ayrılmıştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Borussia Dortmund II takımının başında olan Jan Siewert'in teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

İngiliz ekibi, 36 yaşındaki genç teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

🤝 #htafc is delighted to announce the appointment of Jan Siewert as its new Head Coach.



The 36-year-old joins The Terriers from @BVB II, where he held the position of Head Coach, signing a contract running until the summer of 2021.



➡️ https://t.co/UhMJHvZdFK (AT) pic.twitter.com/qhuAVOAb1P — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 21 Ocak 2019