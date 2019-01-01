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Huddersfield'de Jan Siewert dönemi

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Getty Images
Huddersfield'in yeni teknik direktörü Borussia Dortmund II takımını çalıştıran 36 yaşındaki Jan Siewert oldu.

Premier Lig'in son sırasına demir atan ve sıkıntılı günler geçiren Huddersfield'de geçtiğimiz hafta 3.5 yıldır takımın başında olan Teknik Direktör David Wagner ile yollar ayrılmıştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Borussia Dortmund II takımının başında olan Jan Siewert'in teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

İngiliz ekibi, 36 yaşındaki genç teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Huddersfield, Premier Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 11 puanla son sırada yer alıyor.

Jan Siewert ise Huddersfield başındaki ilk sınavını önümüzdeki hafta Everton karşısında verecek.

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