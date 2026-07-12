Hücum seli… Arjantin, Brezilya’nın tarihi başarısını eşitledi

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda güçlü hücum performansını sürdürerek, bu sabah Pazar günü çeyrek finalde İsviçre’yi 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Bu üç golle Arjantin Milli Takımı, bu yılki Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 17’ye çıkardı ve 2000 yılından bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında en çok gol atan ikinci takım oldu. Bu sıralamada, 2002 Dünya Kupası’nı kazanırken 18 gol atan Brezilya’nın arkasında yer alıyor.

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Fransız "stats foot" ağı, Arjantin'in ayrıca 1970 Dünya Kupası'ndaki Brezilya'dan bu yana, tek bir Dünya Kupası turnuvasında eleme turlarındaki ilk 3 maçında her birinde 3 veya daha fazla gol atan ilk milli takım olduğunu vurguladı.

Tango dansçıları, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı, ardından son 16 turunda Mısır'ı aynı skorla (3-2) mağlup etmişti.

Latin Amerika ekibi, bugünkü maçta 10. dakikada Alexis McAllister'ın golüyle İsviçre karşısında öne geçti; ancak Avrupa ekibi 67. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle skoru eşitledi ve maç uzatmalara gitti.

Arjantin, 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez’in attığı iki geç golle maçı kendi lehine sonuçlandırdı ve yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Diğer yarı final maçında ise Fransa, İspanya ile karşı karşıya gelecek.



