Hristo Stoichkov: Neymar'ın Barcelona kadrosunda yeri yok!

Barcelona’nın eski oyuncularından Hristo Stoichkov, Katalan ekibin Neymar’a ihtiyacı olmadığını söyledi.

Yaz transfer döneminde Antoine Griezmann ve Frenkie de Jong gibi önemli isimleri kadrosuna katan , eski yıldızlarından Neymar’ın peşine düştü.

Barcelona, ’den ayrılmak istediğini dile getiren Brezilyalı oyuncu için transfer görüşmelerini hızlandırdı.

Katalan ekibin Neymar’ı kadrosuna katmak için PSG’ye en az 100 milyon euronun yanı sıra Rakitic, Coutinho ve Dembele gibi oyuncuları da teklif etti.

Haberin devamı aşağıda

Bu transfere karşı çıkan Barcelona’nın eski Bulgar golcüsü Hristo Stoichkov, Univision’a yaptığı açıklamalarda “Barcelona’nın Neymar’a ihtiyacı yok. Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Luis Suarez ve ’nin bulunduğu kadroda Neymar’ın yeri yok. Gelse bile hangi pozisyonda oynayacak? Soyunma odasının içinde bir bomba olacaktır. Onun geri gelmesini istemiyorum. Neymar’a ödenecek para ve Rakitic, Coutinho gibi oyuncuları PSG’ye göndermek yanlış bir karar olacaktır. Ayrıca bu durum oyunculara saygısızlık demektir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Neymar, PSG formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 23 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.