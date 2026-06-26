Hossam Hassan, İran maçı öncesinde Abu Treika’ya bir mesaj gönderdi

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Al-Ahly efsanesinin çalıştığı "BeIN Sports" kanalına verdiği demeç sırasında, eski Firavunlar yıldızı Mohamed Abu Treika’ya bir mesaj gönderdi.

Husam Hasan şöyle konuştu: “Stüdyodaki herkese selamlarımı iletiyorum, ancak özellikle Muhammed Abu Treika’ya selamlarımı sunuyorum. O benim için çok değerli ve sevgili bir kardeşimdir. 2006 Afrika Uluslar Kupası’nda birlikte oynadığımızda ondan çok memnun kalmıştım.”

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Firavunlar’ın teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Abu Treika’ya Mısır milli takımına verdiği destek ve sevgi için teşekkür ederim.”

Mısır Milli Takımı şu anda, 2026 Dünya Kupası 7. Grubu’nun üçüncü turu kapsamında, yarın Cumartesi sabahı (GMT) İran ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Mısır, ilk turda Belçika ile 1-1 berabere kalıp, ikinci turda Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek topladığı 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Öte yandan İran, aynı puana sahip üçüncü sıradaki Belçika’ya gol farkıyla ikinci sırada yer alırken, Yeni Zelanda ise 1 puanla sıralamanın en altında bulunuyor.