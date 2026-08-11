Ittihad orta saha oyuncusu Cezayirli Houssem Aouar, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Emirlik ekibi Al Jazira karşısında alınan galibiyetin ardından mutluluğunu dile getirerek, oyuncuların "Kaplanlar" ile muhteşem bir sezon geçirme arzusunda olduklarını vurguladı.

Ittihad, bugün salı günü Emirlikler'in başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselten ön eleme turu maçında Al Jazira'yı 4-1 mağlup etti.

Aouar, maçın bitiminin ardından "Abu Dhabi Sports" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok mutluyuz, çünkü hedefimiz AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı ve gerçekten de (lig aşamasına) yükseldik."

Ve ekledi: "Kolay değildi, dürüst olmak gerekirse rakip zorluydu, ayrıca hava koşulları da iyi değildi ve bu bize yardımcı olmadı, ancak uyum sağlamamız gerekiyordu ve bunu son derece iyi bir şekilde yaptık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi mutluyuz, çünkü olmamız gereken yerde oynayacağız ve muhteşem bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz."

Ardından şunları ekledi: "Elbette geçen sezon yaşananlardan memnun değildik, ancak geçmiş geride kaldı, bunu unutmalı ve bunun nasıl olduğunu anlamalıyız."

Ve devam etti: "Şimdi yeni bir teknik direktörümüz ve yeni bir metodolojimiz var, hepimizin bir arada olması gerekiyor, hazırlık kampı da son derece iyi geçti."

Şöyle devam etti: "Kendi adıma, yeni sezona hazırlanmak için sadece 10 gün geçirdim ve bu zor bir durum; hatta Al Jazira maçı benim için bir hazırlık maçı niteliğindeydi, çünkü hazırlık sezonunda yalnızca 45 dakika oynadım."

Şu noktaya değindi: "Ancak takım İspanya'daki dış kampta muhteşem bir iş çıkardı ve hazırlıklarda yaptığımız her şeyi, sezona hazır başlamak ve taraftarlarımızı bizimle gurur duydurmak için yaptık."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Suudi Ligi'ndeki ilk maçımız önümüzdeki cumartesi günü olacak, taraftarların da orada olmasını diliyoruz, çünkü onlara ihtiyacımız var. Şu an zihinsel olarak hazır ve odaklanmış durumdayız, Ittihad'ın her zaman olması gerektiği gibi sezona yüksek hedeflerle giriyoruz."

Hatırlatmak gerekirse, Ittihad yeni Roshn Ligi sezonuna önümüzdeki cumartesi günü, müsabakanın ilk haftasında Al Khaleej'i Al Inma Stadı'nda ağırlayacağı maçla başlayacak.