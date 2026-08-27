İngiltere ekibi Tottenham Hotspur, bugün perşembe günü, Mısırlı milli oyuncu Ömer Marmuş'u Manchester City'den bir sezonluk kiralık olarak resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Anlaşmada, kulübü önümüzdeki yaz transferi bonservisiyle satın almaya zorunlu kılan bir madde bulunuyor.

Londra ekibi, Marmuş'a resmi internet sitesi üzerinden "Hoş geldin, Ömer" başlığıyla hoş geldin derken, Mısırlı forvetin İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi'nin projesine dahil olduğunu ve yaz transfer döneminde takımın en dikkat çekici takviyelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Marmuş, Tottenham'a transferini tamamlamaktan duyduğu büyük mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Burada olmak harika bir duygu, takımla yolculuğuma başlamak için son derece heyecanlıyım ve taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tottenham, dünyanın demeyeyim ama İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri ve kulübün projesi benim için oldukça cazipti. Teknik direktörle konuştum ve söyledikleri çok hoşuma gitti. Futbola olan tutkumuzun birlikte başarıya ulaşmamıza yardımcı olacağından eminim."

Kulüp, sosyal medya hesaplarından transferi duyuran bir video yayımladı. Videoda, Tottenham'ın Mısır'daki taraftar derneğinin oyuncuya hoş geldin dediği görülüyor.





Sportif direktör Johan Lange ise Marmuş'la yapılan anlaşmanın kulübün hedeflerini yansıttığını belirterek şunları söyledi: "Ömer büyük kaliteye sahip bir oyuncu ve en üst seviyede parlayabileceğini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda hedeflerimize ulaşmada önemli bir unsur olacağına inanıyoruz ve takıma güçlü bir katkı sunmasını dört gözle bekliyoruz."

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Teknik direktör Roberto De Zerbi ise Mısırlı yıldızın potansiyelini övdü ve şunları ifade etti: "Ömer tam olarak bu kulüpte istediğimiz türde bir oyuncu. Hırslı, başarıya susamış ve olağanüstü bir hücum kalitesine sahip bir oyuncu. Ayrıca hızlı, zeki ve kale önünde tehlikeli. Hücum gücümüzü yeni bir seviyeye taşıyabileceğini düşünüyorum."

Tottenham, resmi açıklamasında Marmuş'un kariyerini gözler önüne serdi. Wadi Degla'daki çıkışıyla başlayan bu yolculuk, Alman ekibi Wolfsburg'a transferi, Stuttgart'a kiralık dönemindeki performansı ve Eintracht Frankfurt'ta yükselişiyle devam etti. Frankfurt formasıyla 67 maçta 37 gol atıp 20 asist yaptı.

Marmuş, Ocak 2025'te Manchester City'ye transfer oldu ve Premier Lig'de güçlü bir başlangıç yaptı. Bunların en dikkat çekeni, Newcastle United filelerine attığı hat-trick oldu. Ayrıca Premier Lig'de sezonun en iyi golü ödülünü kazandı ve takımın Lig Kupası ile İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanmasına katkı sağladı. Ardından Tottenham forması altında yeni bir maceraya atıldı.

Uluslararası düzeyde ise Marmuş, Mısır Milli Takımı forması altında 55 maça çıkıp 11 gol kaydetti. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nın üç edisyonunda yer aldı ve bu yaz ilk kez Dünya Kupası müsabakalarında mücadele ederek, Premier Lig'in en önemli kulüplerinden biriyle kariyerini sürdürüyor.

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