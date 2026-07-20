Alman futbolunun efsanesi Mats Hummels, İspanya milli takımı ve Barcelona’nın oyun stilini taklit etme çabasını suçlayarak, bunun Alman futbolunun gerilemesine yol açan en önemli nedenlerden biri olduğunu belirtti ve bu eğilimin Almanya milli takımını tarihsel olarak en önemli özelliklerinden mahrum bıraktığını vurguladı.

Eski Alman milli futbolcu ve şu anda Magenta TV kanalında yorumculuk yapan Hummels, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yapılan bir tartışma sırasında Alman futbolunun gelişim sürecine sert bir eleştiri yöneltti ve şunları söyledi: “Bunun %100 doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak benim izlenimim, 2010 yılı civarında, o dönemde en önemli referans noktası olan İspanyolların ve Barcelona’nın ‘tiki-taka’ olarak adlandırılan oyun stilini taklit etmenin gerekli olduğu yönünde bir inanç olduğu yönünde.”

2014 Dünya Kupası şampiyonu, bu kararın teknik açıdan üstün seviyede oyuncuların yetişmesine katkıda bulunduğunu, ancak bunun Almanya milli takımını her zaman öne çıkaran özelliklerin aleyhine olduğunu belirterek şunları ekledi: “Harika oynayan, yüksek teknik becerilere sahip, iyi paslar veren ve oyunun yönünü büyük bir ustalıkla değiştiren çok sayıda oyuncu ortaya çıktı. Ancak Almanya’nın en çok eksikliğini duyduğu şey, gerçek dripling ustaları; topu ele geçirebilen ve sıfırdan pozisyonlar yaratabilen oyuncular.”

Hummels ayrıca son yıllarda Alman futbol akademilerinin izlediği yaklaşımı da eleştirerek şunları vurguladı: “Kısa vadeli sonuçlara çok büyük önem verildi. Genç yaş gruplarında fiziksel olarak daha güçlü olan oyuncular, fiziksel gelişimi daha geç olanlara göre daha fazla fırsat elde ediyordu.”