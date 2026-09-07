Hollandalı, İtalyan taraftarların kalbini fethetti: 'Şimdiden harika bir transfer!'

Danilho Doekhi pazartesi akşamı Lazio formasıyla büyük beğeni topladı. Eski Ajaxlı oyuncu, Udinese karşısında alınan 1-2’lik galibiyette önemli rol oynadı ve maçın ardından İtalyan taraftarlardan X’te büyük övgü aldı. Bazı taraftarlar onu “bir duvar” olarak nitelendirirken, “Şimdiden müthiş bir transfer” yorumunda bulundu.

Doekhi, geçen yaz Union Berlin’den Lazio’ya bonservissiz olarak transfer olmuştu ve Roma’da kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. 28 yaşındaki stoper, Udine’deki performansının ardından uzun uzun övüldü: “Doekhi’den yine mükemmel bir maç”, diye yazdı bir taraftar.

Savunma tarzı da büyük etki yarattı. “Yanılıyor muyum, yoksa bu Doekhi gerçekten çok güçlü bir adam markajcısı mı? Pozisyon alma hissi iyi, savunma durumlarını okumada güçlü ve fizik kapasitesi yüksek” ifadeleri bir yorumda yer alırken, başka bir taraftar da bir diğer eski Ajaxlıya dikkat çekti: “Kusursuz Doekhi, Prime Kenneth Taylor.”

Doekhi, Udinese karşısında yalnızca savunma görevleriyle yetinmedi. Bitime on dakika kala Kenneth Taylor onu solda topla buluşturdu, ardından stoper eski AZ’li Albert Gudmundsson’a harika bir orta yaptı ve Gudmundsson da kafayla belirleyici 1-2’yi kaydetti. Bir taraftar ise sağ bek Manuel Lazzari’ye gönderme yapmadan duramadı: “Doekhi, Lazzari’den daha iyi orta açıyor.”

Lazio, bundan önce Udine’de uzun süre zorlandı. Udinese, ikinci yarının hemen başında Jesper Karlström’ün topu kalecinin bacaklarının arasından ağlara göndermesiyle öne geçti. Gennaro Gattuso’nun ekibine beraberliği getiren golü ise, Taylor’ın da önemli rol oynadığı atakta Davide Frattesi kaydetti.

Taylor, oyuna sonradan giren Tijjani Noslin’den gelen topu aldı ve Mattia Zaccagni’yi boşa çıkardı. Zaccagni’nin ortasında Frattesi 1-1’i yaptı. Kazandıran golde de eski Ajaxlı oyuncu hücumun başlangıcında yine sahnedeydi; Doekhi’yi boş alanda topla buluşturdu, onun ortası da Gudmundsson’a ulaştı.

Böylece Taylor da İtalyan taraftarların gözünde giderek daha fazla etkileyici bir görüntü çiziyor. Bir taraftar, “Kenneth Taylor süper bir oyuncu” diye yazarken, bir başka taraftar ondan “sonsuz yoğunluk ve kalite” sözleriyle bahsetti. Bir diğerine göre ise Taylor, “orta sahayı eline aldı” ve çok sayıda top kazandı.

İki Hollandalının performansı, Lazio’nun Serie A’daki kusursuz başlangıcına katkı sağlıyor. Roma ekibi, üç maç sonunda dokuz puana ulaştı ve üçüncü sırada yer alıyor. Şehirdeki rakibi AS Roma ile son şampiyon Inter de henüz puan kaybetmedi.