Hollandalı efsane, vatandaşı hakkında Kırmızı Şeytanlar'a uyarılarda bulundu.

NE OLDU? Weghorst, Manchester United'ın bu kış hücum seçeneklerini desteklemek için ana hedeflerinden biri olarak ortaya çıktı.

Ancak Van Basten, şu anda Beşiktaş'ta kiralık olan oynayan ve Burnley'in oyuncusu olan golcü hakkında şüphe uyandırdı.

Hollandalı efsane, PSV'nin forveti De Jong'un daha uygun olacağını düşünüyor ve aynı zamanda vatandaşı Ten Hag'ı çok fazla Hollandalı oyuncuyla sözleşme imzalamaması konusunda uyarıyor.

NE SÖYLEDİLER: Van Basten, Ziggo Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla Hollandalı varsa ve işler iyi gitmiyorsa durum tehlikeli olabilir" dedi ve ekledi:

"Bunu Barcelona'da beş Hollandalı varken de gördüm. O zaman, bu durum sizin aleyhine işleyebilir. Ten Hag, buna dikkat etmeli.

"Weghorst hakkında şüphelerim var. Luuk de Jong'a bir bakın. O, gerçekten havadan oynayabileceğiniz çok iyi bir forvet oyuncusu.

"Weghorst, bu konuda o kadar da iyi değil, ama o daha çok coşkusu ve gücüyle bir şeyler yapabilen bir çocuk..."

BÜYÜK RESİM: İstatistikler, bu sezon 18 maçta dokuz golüyle De Jong'un 15 maçta beş golünü geride bırakan Weghorst'un lehine görünüyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı Marcus Rashford ise son maçlarda gerekli gol gücünü sağlıyor.

25 yaşındaki oyuncu, sezondaki gol sayısını 15'e çıkardı ve United'ı, Salı günü Charlton'a karşı Lig Kupası'nda üst üste sekizinci galibiyetine taşıdı.

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UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Potansiyel bir forvetle imza atılacağına dair söylentiler ortalıkta dolaşıyor.

Ten Hag, Cumartesi günü oynanacak çok önemli bir Premier Lig karşılaşmasında rakipleri Manchester City'ye karşı durmaya çalışacak.

Hollandalı menajer, alacakları bir galibiyetin üçüncülük mücadelesinde onları Newcastle'ın önüne koyabileceğinin farkında...