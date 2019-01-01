Hollanda'dan Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu isteği

Hollandalı yetkililer Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu'nun başka bir takıma kiralık gitmesini isteyecek.

’de bir yandan yeni sezon planlaması yapılırken, öte taraftan da mevcut kadro değerlendiriliyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle genç yetenek Ferdi Kadıoğlu herkesin merak ettiği bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Sezon başında Phillipe Cocu döneminde ekibi NEC Nijmegen’den büyük umutlarla transfer edilen Ferdi, Süper Lig maçlarında 1 dakika bile süre almadı.

Genç oyuncu tam tersi şekilde Hollanda’da ise U21 Milli Takımı’nın vazgeçilmezi oldu. 19 yaşındaki orta saha, geldiği günden beri hiç oynamamasına karşın, Hollanda U21 Milli Takımı yetkilileri, Ferdi’yi hem iletişimi hem de takım için planlarına dahil etmeyi kesmedi. Hollanda’nın U21 Teknik Direktörü Erwin van de Looi de genç oyuncuyu sürekli çalışmaları içine aldı. Hatta ilk 11’de düşündüğü öğrencisine 10 numaralı formayı teslim ederek güvendiğini gösterdi. Şu anda Fenerbahçe’de hiç süre alamadığı için üzgün olan Ferdi, Hollanda’da ise hep motive edilip, destekleniyor.

Haberin devamı aşağıda

Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; Portakalların A Milli Takım seviyesinde de kendi ülkelerinde görmek istedikleri yetenekli futbolcu da ciddi bir gelecek olduğu düşünülüyor. Bu nedenle Van de Looi ve teknik heyetin, Ferdi’nin Fenerbahçe’de oynamamasından dolayı memnun olmadığı ve şaşırdığı dile getirildi.

Bu sezon sadece Kupası’nda 5-2 kazanılan maçında şans bulan Ferdi Kadıoğlu, U21 Ligi’nde de 7 maçta süre aldı. Sarı-lacivertli kulüple 2022’ye kadar sözleşmesi olan Ferdi Kadıoğlu’nun bilhassa gelecek sezon planlamasını netleştirdikten sonra en azından bir sezon başka takımda kiralık oynaması talep edilecek.

Hollanda U21 Milli Takım teknik ekibinin de 1999 doğumlu oyuncunun kulüp kariyerinde sürekli oynamasını istediği belirtildi.