Hollanda'da sezon bitti: Küme düşme yok, şampiyon yok
Hollanda Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm maçların eylül ayına dek yasaklanması nedeniyle, Eredivisie'nin şu anki haliyle tescil edilmesinde karar kıldı.
AZ Alkmaar'ın önünde averajla lider durumda yer alan Ajax şampiyon ilan edilmedi. Bu sezon küme düşen ve gelecek sezon için lige yükselen takım olmayacak.
2020-21 sezonunda Hollanda'dan Avrupa kupalarına bilet alan takımlar şu şekilde oluştu:
Ajax - Şampiyonlar Ligi
AZ Alkmaar - Şampiyonlar Ligi
Feyenoord - Avrupa Ligi
PSV - Avrupa Ligi
Willem II - Avrupa Ligi
Böylelikle 1956 yılında kurulan Eredivisie'de ilk kez bir sezon şampiyon belirlenmeden tamamlanmış oldu.
Utrecht itiraz edecek
Bazı kulüplerin federasyonun bu kararına itiraz etmesi bekleniyor.
Özellikle Willem'in bir maç fazlasıyla Utrecht'in üç puan önünde Avrupa Ligi bileti alması tartışılıyor.
Hollanda'da kupa finalini kazanan takım Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılıyor fakat bu sezon finalin oynanamayacak olması nedeniyle o hak lig üçüncüsü Feyenoord'a verilecek. PSV ve Willem II ise ön eleme oynayacak.
Fakat bu sezon kupada finale kadar yükselen Utrecht, buna ve ligdeki bir maç eksiğine rağmen Avrupa biletini Willem'e kaptırmış olması nedeniyle durumdan şikayetçi.
Hollanda ekibi resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla yasal yollara başvuracağını belirtti. Bu durumu UEFA'ya bildireceğini açıklayan Utrecht, gerekirse konuyu spor mahkemesine de taşıyacak.