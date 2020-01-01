Hollanda'da sezon bitti: Küme düşme yok, şampiyon yok

Hollanda Futbol Federasyonu, liglerin şu anki sıralamayla tescil edilmesine karar verdi fakat küme düşme ve şampiyon olmayacak.

Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm maçların eylül ayına dek yasaklanması nedeniyle, Eredivisie'nin şu anki haliyle tescil edilmesinde karar kıldı.

AZ Alkmaar'ın önünde averajla lider durumda yer alan şampiyon ilan edilmedi. Bu sezon küme düşen ve gelecek sezon için lige yükselen takım olmayacak.

2020-21 sezonunda Hollanda'dan Avrupa kupalarına bilet alan takımlar şu şekilde oluştu:

Daha fazla takım

Ajax - Şampiyonlar Ligi

AZ Alkmaar - Şampiyonlar Ligi

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- Avrupa Ligi

Willem II - Avrupa Ligi

Böylelikle 1956 yılında kurulan Eredivisie'de ilk kez bir sezon şampiyon belirlenmeden tamamlanmış oldu.

Utrecht itiraz edecek

Bazı kulüplerin federasyonun bu kararına itiraz etmesi bekleniyor.

Özellikle Willem'in bir maç fazlasıyla Utrecht'in üç puan önünde Avrupa Ligi bileti alması tartışılıyor.

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Hollanda'da kupa finalini kazanan takım Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılıyor fakat bu sezon finalin oynanamayacak olması nedeniyle o hak lig üçüncüsü Feyenoord'a verilecek. PSV ve Willem II ise ön eleme oynayacak.

Fakat bu sezon kupada finale kadar yükselen Utrecht, buna ve ligdeki bir maç eksiğine rağmen Avrupa biletini Willem'e kaptırmış olması nedeniyle durumdan şikayetçi.

Hollanda ekibi resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla yasal yollara başvuracağını belirtti. Bu durumu UEFA'ya bildireceğini açıklayan Utrecht, gerekirse konuyu spor mahkemesine de taşıyacak.