Hollanda Futbol Federasyonu, Eindhoven'ın genç yeteneği, yükselen Faslı futbolcu Amir Bouhamdi'yi kadrosuna katma yarışına dahil oldu. Federasyon, önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde Hollanda Milli Takımı'nı temsil etmeye ikna etmek amacıyla genç oyuncuyla iletişime geçme girişiminde bulundu.

Fas menşeli "Hesport" sitesine göre, Hollanda Federasyonu, Bouhamdi'nin hem Fas hem de Hollanda vatandaşlığına sahip olmasından ve genç yeteneklerin yetiştirilmesine ve geliştirilmesine verdiği büyük önemle tanınan Eindhoven içinde sergilediği umut vaat eden performanslardan yararlanarak, oyuncuya özel bir ilgi gösteriyor.

Hollanda Federasyonu, Bouhamdi'yi Hollanda Milli Takımı'nın geleceğini şekillendirebilecek yeteneklerden biri olarak görerek onu saflarına katmak için erken bir hamle yaptı; ancak oyuncu tavrını açık bir şekilde ortaya koydu ve uluslararası rotasını değiştirmek yerine Fas Milli Takımı'nı temsil etmeyi tercih etti.

Site, Bouhamdi'nin son günlerde Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'na milli takımı temsil etme kararını bildirdiğini ve böylece kendisini gelecekte Hollanda'nın renklerini savunmaya ikna etmeyi amaçlayan Hollanda hamlelerine son verdiğini belirtti.

Bu karar, oyuncunun Eindhoven içinde geleceğini inşa etmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Hollanda kulübü, sözleşmesini 2031 yazına kadar uzatarak oyuncuyu saflarında tutmayı başarmıştı; bu adım, kulüp yönetimi ve teknik ekibin kendisine duyduğu güvenin büyüklüğünü yansıtıyor.

Bouhamdi, 2017 yılında dokuz yaşındayken Eindhoven akademisine katılmıştı ve o günden bu yana kulübün çeşitli yaş kategorilerinde ilerledi; ardından yükselişini kademeli olarak sürdürerek A takım çevresine daha da yaklaştı.