Hollanda'nın yıldızı, Messi'nin başarısını tekrarladı ve Katar'ın golcüsü oldu

Cody Jakpo, Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımının İsveç ile oynadığı ve "Yel Değirmenleri"nin 5-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçta en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

Jakpo, İsveç karşısında iki gol atıp bir asist yaparak maça damgasını vurdu.

Jakpo, futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış whoscored sitesinin değerlendirmesinde tam puan (10 üzerinden 10) aldı.

Whoscored hesabı, Jakpo’nun maçtaki performansını şöyle özetledi: 5 şut çekti (4’ü kaleyi buldu), 2 başarılı dripling yaptı, 2 gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu.

Whoscored'da Jakpo'nun, Cezayir karşısında Arjantinli Lionel Messi ve Katar karşısında Kanadalı Jonathan David gibi "mükemmel puan" aldığı belirtildi.

Messi, Cezayir kalesine hat-trick yaptıktan sonra (10 üzerinden 10) puan alırken, Jonathan David de Katar kalesine üç gol attı.