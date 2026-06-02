Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden biri, Kodai Sano için NEC'e başvurdu

Mounir Boualin'in haberine göre PSV, NEC'in orta saha oyuncusu Kodai Sano'yu transfer etmek için tüm gücüyle çalışıyor. Japon orta saha oyuncusu Eindhoven'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Rik Elfrink bu haberi doğruladı.

PSV'de Joey Veerman ve Ismael Saibari'nin ayrılması bekleniyor. İkincisi, Bayern Münih'in ilgisini çekiyor. Bu transferin gerçekleşmesi sadece an meselesi gibi görünüyor.

Bu nedenle Eindhoven ekibi orta sahada takviye arayışında. Sano bu konuda mutlak öncelik olarak gösteriliyor.

Boualin, NEC'in Eindhoven'ın ilgisinden haberdar olduğunu da yazıyor. Sano, PSV'yi kariyerinde ideal bir sonraki adım olarak görüyor.

Bu yazki Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayan Sano, bu sezon NEC formasıyla 34 maça çıktı. Üç gol attı ve yedi asist yaptı.

Kış aylarında 22 yaşındaki Japon oyuncu, Ajax'ın da ilgisini çekmişti. Amsterdam'da Jordi Cruijff ile birlikte görülmüştü, ancak transfer gerçekleşmedi.

NEC, 20 milyon euro talep etmişti. Ajax bu rakamı ödemek istemedi. Sano'nun transfer bedelinin ne kadar olacağı konusunda Boualin bir açıklama yapmadı.