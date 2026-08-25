Hollanda’nın önde gelen kulübü Etienne Vaessen için bilgi aldı

Etienne Vaessen kısa süre önce FC Groningen ile sözleşmesini uzatmış olsa da, Hollanda’nın üst düzey kulüpleri için ilgi çekici bir seçenek olmayı sürdürüyor. Voetbal International’a göre Feyenoord, kısa süre önce 31 yaşındaki kaleci için nabız yokladı.

Buna rağmen bir transfer kolay görünmüyor. Zira Vaessen’in Feyenoord’da yedek kaleci olarak düşünüldüğü tahmin edilirken, kendisi şu anda Dick Lukkien’in takımında son derece değer verilen bir isim konumunda.

Tjark Ernst bu yaz Feyenoord’a birinci kaleci olarak katılmıştı. VfL Wolfsburg’a giden Timon Wellenreuther’in yerini alması gerekiyor.

Gazeteci Joost Blaauwhof, Vaessen’in olası transferini hatta “imkansız bir görev” olarak nitelendiriyor. En azından bu transfer dönemi için. Gelecek yaz ise hikâye farklı olabilir.

Çünkü Vaessen’in sözleşmesinde, “küçük bir bedelle” ayrılabilmesini sağlayan bir madde bulunuyor. Vaessen, kısa süre önce Groningen ile sözleşmesini 2029 ortasına kadar uzatmıştı.

Vaessen, 2024 yılında RKC Waalwijk’ten bonservissiz olarak gelmişti. Burada tam 210 maçta kaleyi korudu.

Groningen’de de kısa sürede değişmez isimlerden biri oldu ve ayrıca takımın oyun kurulumunda da çok büyük değer taşıyor. Bu sezon şimdiden birden fazla golün hazırlayıcısı oldu.