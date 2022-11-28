Hollanda'nın genç yıldızı Cody Gakpo, Manchester United Menajeri Erik ten Hag ile görüştü: Neredeyse transfer olacağını açıkladı

Altın çocuk, Hollandalı menajerle yaptığı görüşmeden bahsederken gerçekçi konuştu.

NE OLDU? Gakpo, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde geleceği sorulduğunda transferine dair ipuçları verdi.

PSV yıldızı, Erik Ten Hag ile yaptığı görüşmelerin ardından yaz aylarında neredeyse Manchester United'a transfer olacağını açıkladı.

Gakpo, PSV'deki performansıyla parlamaya devam etti ve formunu Hollanda Milli Takımı'nda da sürdürdü.

Dünya Kupası maçlarında iki gol attı ve bu durum, onun ocak ayında talep görebileceği anlamına geliyor.

NE DEDİLER: "Şu anda Hollanda takımıyla meşgulüm. Bakalım kışın ne olacak. Futbolda her şey mümkün" dedi Gakpo ve şuları ekledi:

"Artık Dünya Kupası'na odaklandım. Bunu duymak her zaman güzel, ama ben sadece buraya odaklanıp elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

"Söylentilerden çekinmem. Ama bu bir takım sporu, bir kişiyle yapılması mümkün değil.

"İnsanlar güzel şeyler yazıyor, ama ben bununla pek ilgilenmiyorum. Söylentilere şaşırmadım.

"Neler yapabileceğimi biliyorum, fakat en yüksek seviyenize ulaşmak her zaman bir meydan okumadır. Henüz o noktada değilim, birçok konuda gelişebilirim."

BÜYÜK RESİM: Gakpo, ocak ayında kulüp seçimini yapmış olabilir ve şimdiden Real Madrid, Barcelona, ​​iki Manchester kulübü ve Liverpool'u hayalindeki takımlar olarak belirledi.

PSV onu kaybetmek istemeyecek, ancak Dünya Kupası'ndaki gollerinden sonra fiyatının iki kat artacağının da farkındalar.

United, özellikle Cristiano Ronaldo'yu gönderdikten sonra Gakpo'ya olan ilgisini yeniden canlandırmak isteyebilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Gakpo, 2014'te Memphis Depay'den sonra ilk iki Dünya Kupası maçında gol atan ikinci Hollandalı oyuncu oldu.

GAKPO İÇİN SIRADA NE VAR? Hollandalı forvet, salı günü Dünya Kupası'ndaki son grup maçlarında ev sahibi Katar'a karşı sahada olmayı umuyor.