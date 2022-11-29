Hollanda'nın altın çocuğu Cody Gakpo, Manchester United söylentileri hakkında konuştu: "Çok güzel"

Genç yıldız, kendisini daha önce de isteyen Hollandalı menajerle çalışabilir.

NE OLDU? Dünya Kupası'nda iki maçta iki gol atan Hollanda'nın altın çocuğu olarak nitelendirilen Gakpo, Erik ten Hag'ın teknik direktörülüğünü yaptığı Manchester United'ın transfer hedefinde bulunuyor.

Ancak genç oyuncu, asıl odak noktasının ülkesinin Katar'daki zafer mücadelesine yardım etmek olduğunu ısrarla belirtiyor.

Her şeye rağmen Gakpo, adının Kırmızı Şeytanlar'la anılmasından da memnun görünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Basın toplantısında konuşan Gakpo, "Şu anda Dünya Kupası'na odaklanıyorum, ama bu tür söylentiler duymak çok güzel.

"Ancak, ben sadece buraya odaklanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

"Neler yapabileceğimi biliyorum ve mümkün olan en yüksek seviyenize ulaşmak her zaman zorlayıcıdır.

"Henüz o seviyeye gelmedim, birçok konuda gelişebileceğimi düşünüyorum. Koçumuz çok talepkar bir koç ve her zaman beni tetiklemeye çalışıyor.

"Daha iyi bir oyuncu olmak için sahadayım. Bu yüzden, gerçekten herkese minnettarım" dedi.

BÜYÜK RESİM: Gakpo, geçen yaz Old Trafford'a transfer olmaya çok yaklaştı ve bu durum gösteriyor ki Ten Hag'ın en fazla istediği oyunculardan birisi olarak dikkat çekiyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

Gakpo, şu ana kadar Katar'da Hollanda adına başarılı maçlar çıkardı...

GAKPO İÇİN SIRADA NE VAR? Hollanda, Dünya Kupası'nın eleme aşamasına geçme umuduyla salı günü Katar ile karşı karşıya gelecek.